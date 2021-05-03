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«Арсенал» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (03.05.2021)

вчера, 09:09

Тульский «Арсенал» примет «Спартак» из Москвы. Этот поединок состоится в рамках очередного тура РПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.323.681.90
Фонбет Live! 4.90 3.90 1.70
Мелбет 5.24 3.94 1.70
BetBoom 4.65 3.84 1.78

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити представили следующие котировки на эту игру: победа «Спартака» по коэффициенту 1.70, ничейный исход по 4.10 и победа «Арсенала» по 4.90.

Форма команд

«Арсенал» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Клуб из Тулы выиграл шесть поединков, пять раз играл вничью и проиграл в 16 играх. «Арсенал» набрал 23 пункта. Также команда забила 24 гола и пропустила 43 мяча.

«Спартак» набрал 50 пунктов и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у столичного клуба 15 побед, пять ничьих и семь поражений. Команда забила 50 голов и пропустила 33 мяча.

Информация для ставок

● «Спартак» проиграл два матча из последних пяти

● «Арсенал» проиграл три поединка из последних пяти во всех турнирах

● У «Спартака» девять забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.80. Еще одна актуальная ставка — победа «Спартака» и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.65.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Эспаньол» — «Малага».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.59 1.76 2.15
Мелбет 1.95 1.95
1XBET 2.48 1.54 1.85 2.10 1.42 2.88
BetBoom 2.76 1.49 1.90 1.97 1.52 2.66
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shlomo
shlomo
вчера в 09:15
Спартак не проиграет.....если не переиграет сам себя...
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