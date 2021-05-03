«Арсенал» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (03.05.2021)

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вчера, 09:09

Тульский «Арсенал» примет «Спартак» из Москвы. Этот поединок состоится в рамках очередного тура РПЛ .

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити представили следующие котировки на эту игру: победа «Спартака» по коэффициенту 1.70, ничейный исход по 4.10 и победа «Арсенала» по 4.90.

Форма команд

«Арсенал» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Клуб из Тулы выиграл шесть поединков, пять раз играл вничью и проиграл в 16 играх. «Арсенал» набрал 23 пункта. Также команда забила 24 гола и пропустила 43 мяча.

«Спартак» набрал 50 пунктов и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у столичного клуба 15 побед, пять ничьих и семь поражений. Команда забила 50 голов и пропустила 33 мяча.

Информация для ставок

● «Спартак» проиграл два матча из последних пяти

● «Арсенал» проиграл три поединка из последних пяти во всех турнирах

● У «Спартака» девять забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.80. Еще одна актуальная ставка — победа «Спартака» и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.65.

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