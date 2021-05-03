«Арсенал» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (03.05.2021)

Тульский «Арсенал» примет «Спартак» из Москвы. Этот поединок состоится в рамках очередного тура РПЛ.
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1 : 2
завершен
вчера, 16:30
Ставки букмекеров
Букмекеры БК Бетсити представили следующие котировки на эту игру: победа «Спартака» по коэффициенту 1.70, ничейный исход по 4.10 и победа «Арсенала» по 4.90.
Форма команд
«Арсенал» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Клуб из Тулы выиграл шесть поединков, пять раз играл вничью и проиграл в 16 играх. «Арсенал» набрал 23 пункта. Также команда забила 24 гола и пропустила 43 мяча.
«Спартак» набрал 50 пунктов и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у столичного клуба 15 побед, пять ничьих и семь поражений. Команда забила 50 голов и пропустила 33 мяча.
Информация для ставок
● «Спартак» проиграл два матча из последних пяти
● «Арсенал» проиграл три поединка из последних пяти во всех турнирах
● У «Спартака» девять забитых мячей в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.80. Еще одна актуальная ставка — победа «Спартака» и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.65.
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