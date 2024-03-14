«Астон Вилла» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги конференций (14.03.2024)

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вчера, 11:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа «Аякса» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Астон Вилла» в последних матчах выглядит не лучшим образом и поражение от «Тоттенхэма» (0:4) возможно в скором времени сместит команду с четвертого места в АПЛ . В первой игре с «Аяксом» игра было примерно равной и исход противостояния решится именно в этом поединке. Данная вывеска является одной из самых привлекательных в этот игровой день, а сам поединок будет интересным и напряженным. Первый матч между клубами завершился вничью (0:0).

«Аякс» мог забивать в первой игре с «Астон Виллой», но этого сделать не удалось. Коллектив отправляется в Англию без преимущества после встречи в Амстердаме. В чемпионате Нидерландов клуб идет на пятом месте с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на шесть очков. Два последних матча «Аякса» завершились ничьей с «Фортуной» (2:2) и победой над «Утрехтом» (2:0).

Информация для ставок

«Астон Вилла» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Аякса» в основное время завершились ничьей

Девять из десяти последних матчей «Аякса» на выезде завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты. На кону место в четвертьфинале, поэтому мы предполагаем, что команды не будут рисковать и много мячей не забьют. Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.