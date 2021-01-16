«Аталанта» — «Дженоа»: прогноз на матч Серии A (17.01.2021)

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16 января 2021, 14:26

В 18-м туре чемпионата Италии пройдет матч в Бергамо, где 17 января «Аталанта» сыграет против «Дженоа». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Аталанты» в этом поединке можно по коэффициенту 1.25. Шансы «Дженоа» одержать победу букмекерская контора Мелбет предлагает за 13.50, а ничья идет за 6.90.

Базовый показатель тотала на этот матч букмекеры подняли до отметки 3,5 гола. Ставки с условием «больше» принимаются за 1.86, «меньше» — 2.04.

Форма команд

«Аталанта» постепенно вышла из спячки. В чемпионате Италии коллектив из Бергамо выиграл три матча подряд с общим счетом 12:2. Подопечные Гасперини поочередно разобрались с «Сассуоло» (5:1), «Пармой» (3:0) и «Беневенто» (4:1). Среди уходящей недели «оробичи» также отлично выступили в Кубке, переиграв «Кальяри» (3:1).

В турнирной таблице Серии A «Аталанта» взлетела на пятую позицию, а отставание от зоны Лиги Чемпионов теперь составляет два очка.

«Дженоа» впервые за долгое время смогла выйти из зоны вылета. В прошлом туре чемпионата «грифоны» разобрались дома с «Болоньей» (2:0), а 23 декабря они оказались сильней «Специи» (2:1). Между этими матчами команда разделила очки с «Лацио» (1:1), а также уступила в гостях «Сассуоло» (1:2).

Сейчас «Дженоа» идет на 17-м месте с небольшим преимуществом над тройкой худших команд – два балла.

Информация для ставок

• «Аталанта» выиграла пять прошлых матчей на своем поле

• Минимум три гола забивала «Аталанта» в пяти предыдущих играх дома

• «Дженоа» проиграла три из пяти предыдущих поединков на выезде

• «Аталанта» выиграла три из четырех последних матчей против «Дженоа» дома

Прогноз

«Аталанта» сильно набрала обороты, которые команда сбавлять не собирается. У «Дженоа» сейчас вряд ли хватит сил и ресурсов на то, чтобы взять очки в Бергамо с атакующим соперником.