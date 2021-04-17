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«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (18.04.2021)

сегодня, 00:21

В 31-м туре Серии А одна из самых ярких команд чемпионата «Аталанта» принимает дома действующего чемпиона «Ювентус». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.503.722.83
Лига Ставок 2.46 3.65 2.80
Фонбет 2.50 3.55 2.75
Мелбет 2.50 3.70 2.90
1XBET 2.50 3.70 2.90
BetBoom 2.55 3.60 2.75

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют «Аталанту», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5. Поставить на успех «Ювентуса» можно за 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.55, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять по коэффициенту 2.48.

Форма команд

«Аталанта» и «Ювентус» борются с «Миланом» за второе место, между командами расстояние в 1-2 очка. Коллектив из Бергамо проводит отличный сезон, команда показывает результативную и яркую игру из матча в матч. Нынешний поединок станет одним из самых важных для подопечных Гасперини в плане борьбы за серебряные медали Серии А. В прошлом матче «Аталанта» выиграла у «Фиорентины» (3:2), а немного ранее с тем же счетом победила «Удинезе».

«Ювентус» скоро перестанет быть чемпионом, однако команда стала в последнее время играть стабильнее. Туринский клуб имеет все шансы побороться за второе место и попытаться максимально улучшить этот сезон для себя. Команда выиграла два последних матча — «Дженоа» (3:1) и «Наполи» (2:1).

Информация для ставок

  • «Аталанта» выиграла четыре матча подряд
  • «Ювентус» проиграл всего один из последних девяти матчей в Серии А
  • Четыре последних поединка между коллективами закончились исходом «обе забьют»
  • Три из четырех последних матчей между клубами закончились ничейным результатом

Прогноз

«Аталанта» находится в хорошей физической форме и уверенно выступает на своем стадионе. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой 0 по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет. «Ювентус» сейчас менее стабилен и часто допускает осечки, поэтому шансов у клуба из Бергамо объективно больше.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Леганес» — «Понферрадина».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.56 2.01 2.01
Лига Ставок 2.50 1.53 2.01 1.81
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 3.90 1.22 2.44 1.53 1.92 1.87
BetBoom 4.33 1.24 2.51 1.56 1.98 1.88
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:28
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