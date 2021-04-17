«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (18.04.2021)

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сегодня, 00:21

В 31-м туре Серии А одна из самых ярких команд чемпионата «Аталанта» принимает дома действующего чемпиона «Ювентус». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют «Аталанту», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5. Поставить на успех «Ювентуса» можно за 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.55, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять по коэффициенту 2.48.

Форма команд

«Аталанта» и «Ювентус» борются с «Миланом» за второе место, между командами расстояние в 1-2 очка. Коллектив из Бергамо проводит отличный сезон, команда показывает результативную и яркую игру из матча в матч. Нынешний поединок станет одним из самых важных для подопечных Гасперини в плане борьбы за серебряные медали Серии А. В прошлом матче «Аталанта» выиграла у «Фиорентины» (3:2), а немного ранее с тем же счетом победила «Удинезе».

«Ювентус» скоро перестанет быть чемпионом, однако команда стала в последнее время играть стабильнее. Туринский клуб имеет все шансы побороться за второе место и попытаться максимально улучшить этот сезон для себя. Команда выиграла два последних матча — «Дженоа» (3:1) и «Наполи» (2:1).

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла четыре матча подряд

«Ювентус» проиграл всего один из последних девяти матчей в Серии А

Четыре последних поединка между коллективами закончились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей между клубами закончились ничейным результатом

Прогноз

«Аталанта» находится в хорошей физической форме и уверенно выступает на своем стадионе. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой 0 по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет. «Ювентус» сейчас менее стабилен и часто допускает осечки, поэтому шансов у клуба из Бергамо объективно больше.

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