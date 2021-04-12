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«Атлетик» — «Барселона». Прогноз на матч финала Кубка Испании (17.04.2021)

вчера, 22:59

«Атлетик» сыграет против «Барселоны» в рамках финала Кубка Испании. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.50 4.60 6.00
Мелбет 1.51 5.05 6.40

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Барселона». Поставить на победу «блауграны» можно по коэффициенту 1.48. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.50 и на победу «Атлетика» по 6.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Атлетик» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 37 очков. В активе «львов» девять побед, десять ничьих и 11 поражений. Команда забила 39 голов и пропустила 33 мяча. В последних играх «Атлетик» находится в плохой форме, клуб регулярно теряет очки.

«Барселона» впервые проиграла в 2021 году. Единственное поражение в году клубу нанес «Реал». Каталонцы находятся на третьей строчке в турнирной таблице и отстают от лидирующего «Атлетико» на два пункта. Отставание от «Реала» — одно очко.

Информация для ставок

  • «Атлетик» не побеждает шесть игр кряду во всех турнирах
  • «Барселона» проиграла всего раз за последние пять игр
  • У «Барселоны» 13 забитых мячей за последние пять матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.62.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Славия» — «Арсенал».

Ставки на футбольные матчи
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