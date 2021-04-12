«Атлетик» — «Барселона». Прогноз на матч финала Кубка Испании (17.04.2021)

«Атлетик» сыграет против «Барселоны» в рамках финала Кубка Испании. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.
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17 апреля 2021
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Барселона». Поставить на победу «блауграны» можно по коэффициенту 1.48. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.50 и на победу «Атлетика» по 6.50.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Атлетик» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 37 очков. В активе «львов» девять побед, десять ничьих и 11 поражений. Команда забила 39 голов и пропустила 33 мяча. В последних играх «Атлетик» находится в плохой форме, клуб регулярно теряет очки.
«Барселона» впервые проиграла в 2021 году. Единственное поражение в году клубу нанес «Реал». Каталонцы находятся на третьей строчке в турнирной таблице и отстают от лидирующего «Атлетико» на два пункта. Отставание от «Реала» — одно очко.
Информация для ставок
- «Атлетик» не побеждает шесть игр кряду во всех турнирах
- «Барселона» проиграла всего раз за последние пять игр
- У «Барселоны» 13 забитых мячей за последние пять матчей
Прогноз
В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.62.
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