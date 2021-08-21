«Атлетик» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (21.08.2021)

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вчера, 11:26

«Атлетик» из Бильбао примет на «Сан-Мамес» «Барселону». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Барселона». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60 и на победу хозяев по 4.00.

Форма команд

«Атлетик» неплохо играл при Марселино в прошлом сезоне, но неожиданно команда начала сдавать. «Атлетик» хорошо настраивался только на игры против топовых клубов. В предсезонке команда не проявила агрессию, но победы все же были. Клуб обыграл «Саутгемптон», «Боруссию» из Дортмунда и киевское «Динамо». В матче Примеры команда сыграла вничью со счетом 0:0 против «Эльче».

«Барселона» входит в новый сезон без Лионеля Месси. Капитан и живая легенда «Барсы» покинул клуб и отправился покорять Париж. В «Барсе» даже не нашли подходящую десятку на замену Лео. В предсезонке клуб даже без звездного аргентинца в составе катком прошелся по своим соперникам, было лишь одно поражение против «Штутгарта». В лиге команда стартовала с победы 4:2 против «Реала Сосьедад».

Информация для ставок

● «Барселона» выиграла четыре матча из последних пяти

● «Атлетик» не проигрывает три игры кряду

● «Барселона» пропустила пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Барселона» очень хочет доказать, что она способна на многое даже без своего лидера. Клуб будет играть на победу и постарается забить как можно больше мячей. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и победа «Барселоны» по 3.40.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Газиантепа» в матче с «Бешикташем».