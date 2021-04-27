«Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз на матч Примеры (28.04.2021)

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вчера, 10:20

«Атлетик» примет «Вальядолид» в рамках очередного тура Примеры, поединок состоится 28 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на этот матч: победа «Атлетика» по коэффициенту 1.90, ничейный исход по 3.10 и победа «Вальядолида» по 5.00.

Форма команд

«Атлетик» находится на десятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 41 пункт. В активе этого клуба — десять побед, 11 ничьих и столько же поражений. «Львы» забили 41 мяч и пропустили 34 гола. В последних играх «Атлетик» смотрится неплохо, команда даже смогла победить лидера турнирной таблице в лице «Атлетико».

«Вальядолиду» грозит вылет, но у клуба есть шанс все исправить. Команда находится на 18-й строчке в турнирной таблице и набрала 29 баллов. В активе этого клуба пять побед, 14 ничьих и 13 поражений. Команда забила 29 мячей и пропустила 43 гола.

Информация для ставок

● «Атлетик» не проиграл в 12 матчах из 16 на своем поле

● У «Атлетика» две победы в последних десяти матчах во всех турнирах

● «Вальядолид» не может победить вот уже шесть игр кряду

Прогноз

«Вальядолиду» очень нужна победа в этом матче, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы и сохранить прописку в Примере. В этом поединке можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Вальядолида» по коэффициенту 1.90. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше 1.5 по коэффициенту 1.38.

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