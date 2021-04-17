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«Атлетико» — «Эйбар». Прогноз на матч Примеры  (18.04.2021)

вчера, 15:16

Мадридский «Атлетико» примет на своем поле «Эйбар». Этот поединок будет сыгран 18 апреля 2021 года в рамках очередного тура испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.464.279.56
Лига Ставок 1.49 4.20 7.60
Фонбет 1.42 4.25 9.00
Мелбет 1.50 4.42 8.20
1XBET 1.74 6.50 2.70
BetBoom 1.47 4.18 8.85

Ставки букмекеров

«Атлетико» — фаворит этого матча, поставить на победу «матрасников» можно по коэффициенту 1.42. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.25. Еще одна актуальная ставка на эту игру «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.55.

Форма команд

Мадридский «Атлетико» имел отрыв от ближайшего преследователя в 13 очков, но ближе к концу чемпионата «матрасники» растеряли свое преимущество. Сейчас у «Атлетико» 67 баллов в активе и первая строчка в таблице. Отрыв от «Реала» — одно очко. Команда выиграла 20 поединков, семь раз играла вничью и проиграла три матча. В активе этого клуба 52 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних играх «Атлетико» явно не в форме, клуб часто теряет очки на ровном месте.

«Эйбар» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 пункта. Положение «оружейников» сложно назвать хорошим, этот клуб рискует покинуть Примеру. В активе «Эйбара» четыре победы, 11 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 22 мяча и пропустил 36 голов. В последних играх «Эйбар» играет ужасно и продолжает раз за разом терять очки. Все это может привести к тому, что «Эйбар» покинет высшую лигу.

Информация для ставок

● «Атлетико» проиграл всего один раз за последние пять игр
● У «Атлетико» всего четыре забитых гола в последних пяти матчах
● «Эйбар» не может победить вот уже 15 игр кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру «тотал голов меньше двух» по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на то, что «Атлетико» победит в этом матче или будет ничья по 1.06.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Сент-Трюйден» — «Андерлехт».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.63 1.72 2.22
Лига Ставок 2.31 1.62 1.70 2.16
Мелбет 1.77 2.22
1XBET 2.31 1.62 4.20 1.20 1.36 3.15
BetBoom 2.34 1.64 1.71 2.21 1.38 3.16
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:45
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Эйбар»
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