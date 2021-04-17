«Атлетико» — «Эйбар». Прогноз на матч Примеры  (18.04.2021)

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вчера, 15:16

Мадридский «Атлетико» примет на своем поле «Эйбар». Этот поединок будет сыгран 18 апреля 2021 года в рамках очередного тура испанской Примеры.

Ставки букмекеров

«Атлетико» — фаворит этого матча, поставить на победу «матрасников» можно по коэффициенту 1.42. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.25. Еще одна актуальная ставка на эту игру «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.55.

Форма команд

Мадридский «Атлетико» имел отрыв от ближайшего преследователя в 13 очков, но ближе к концу чемпионата «матрасники» растеряли свое преимущество. Сейчас у «Атлетико» 67 баллов в активе и первая строчка в таблице. Отрыв от «Реала» — одно очко. Команда выиграла 20 поединков, семь раз играла вничью и проиграла три матча. В активе этого клуба 52 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних играх «Атлетико» явно не в форме, клуб часто теряет очки на ровном месте.

«Эйбар» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 пункта. Положение «оружейников» сложно назвать хорошим, этот клуб рискует покинуть Примеру. В активе «Эйбара» четыре победы, 11 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 22 мяча и пропустил 36 голов. В последних играх «Эйбар» играет ужасно и продолжает раз за разом терять очки. Все это может привести к тому, что «Эйбар» покинет высшую лигу.

Информация для ставок

● «Атлетико» проиграл всего один раз за последние пять игр

● У «Атлетико» всего четыре забитых гола в последних пяти матчах

● «Эйбар» не может победить вот уже 15 игр кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру «тотал голов меньше двух» по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на то, что «Атлетико» победит в этом матче или будет ничья по 1.06.

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