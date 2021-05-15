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«Атлетико» — «Осасуна». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

сегодня, 00:12

«Атлетико» сыграет против «Осасуны» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.226.6315.93
Лига Ставок 1.23 6.20 15.00
Мелбет 1.26 6.35 14.50
1XBET 1.26 6.35 14.50
BetBoom 1.25 5.81 16.31

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали фаворитом этого матча «Атлетико». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 6.10 и на обе команды забьют по 2.60.

Форма команд

«Атлетико» расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе «матрасников» — 80 баллов. Команда выиграла 24 матча, восемь раз играла вничью и проиграла в четырех поединках. В активе клуба — 63 забитых и 23 пропущенных.

«Осасуна» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 44 пункта. В нынешнем сезоне у команды 11 побед, столько же ничьих и 14 поражений. В активе Осасуны 36 забитых и 45 пропущенных.

Информация для ставок

  • «Осасуна» выиграла два матча из последних пяти
  • «Атлетико» не проигрывает три игры кряду
  • У «Атлетико» три пропущенных мяча в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «победа „Атлетико“ и ТМ 2.5» по коэффициенту 2.90.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Байер» — «Унион».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.12 1.44 2.05 1.85 1.59 2.48
Лига Ставок 3.00 1.39 2.02 1.80 1.59 2.39
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 2.10 1.85
BetBoom 2.86 1.45 1.94 1.91 1.52 2.61
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