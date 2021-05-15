«Атлетико» — «Осасуна». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

«Атлетико» сыграет против «Осасуны» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
Букмекеры выбрали фаворитом этого матча «Атлетико». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 6.10 и на обе команды забьют по 2.60.
Форма команд
«Атлетико» расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе «матрасников» — 80 баллов. Команда выиграла 24 матча, восемь раз играла вничью и проиграла в четырех поединках. В активе клуба — 63 забитых и 23 пропущенных.
«Осасуна» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 44 пункта. В нынешнем сезоне у команды 11 побед, столько же ничьих и 14 поражений. В активе Осасуны 36 забитых и 45 пропущенных.
Информация для ставок
- «Осасуна» выиграла два матча из последних пяти
- «Атлетико» не проигрывает три игры кряду
- У «Атлетико» три пропущенных мяча в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — «победа „Атлетико“ и ТМ 2.5» по коэффициенту 2.90.
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