ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Атлетико» Мадрид — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (22.01.2022)

вчера, 16:52

22 января 2022 года «Атлетико» примет на стадионе «Ванда Метрополитано» «Валенсию» в рамках очередного тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.187.83
Мелбет 1.49 4.48 8.10
1XBET 1.49 4.48 8.10
BetBoom 1.50 4.15 8.10

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров Фонбет, является «Атлетико». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.47. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.10 и на победу «Валенсии» по 7.80. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.18.

Форма команд

В этом сезоне у «Атлетико» 33 балла и четвертая строчка в турнирной таблице. В активе клуба — девять побед, шесть ничьих и пять поражений. «Матрасники» выглядят не лучшим образом в последних матчах, также, в этом сезоне, у клуба всего 33 забитых мяча и 24 пропущенных гола. У «Атлетико» была ничья с «Вильярреалом» 2:2, а также победа над «Райо Вальекано» 2:0 и поражение от «Гранады» 2:1.

«Валенсия» в нынешнем сезоне идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 29 баллов. У команды семь побед, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 33 гола и пропустил 33 мяча. В последних матчах «лос-чес» сыграли вничью с «Севильей» 1:1, а также уступили «Реалу» из Мадрида 4:1 и проиграли «Эспаньолу» 1:2. Команда играет не лучшим образом и очень часто теряет очки на ровном месте.

Информация для ставок

  • «Валенсия» выиграла два матча из последних пяти
  • «Атлетико» не побеждает три игры кряду
  • У «Валенсии» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.85. В последнее время «Атлетико» очень много пропускает и «Валенсия» может этим воспользоваться. Фаворитами, несмотря на это, являются хозяева поля.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.96 1.98
1XBET 1.96 1.98
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:04
Победа команды "Атлетико" Мадрид в этом матче.
r4dmde5ykq33
r4dmde5ykq33
вчера в 19:10
Футбольный клуб «Атлетико» Мадрид одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100