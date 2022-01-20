«Атлетико» Мадрид — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (22.01.2022)

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вчера, 16:52

22 января 2022 года «Атлетико» примет на стадионе «Ванда Метрополитано» «Валенсию» в рамках очередного тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров Фонбет, является «Атлетико». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.47. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.10 и на победу «Валенсии» по 7.80. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.18.

Форма команд

В этом сезоне у «Атлетико» 33 балла и четвертая строчка в турнирной таблице. В активе клуба — девять побед, шесть ничьих и пять поражений. «Матрасники» выглядят не лучшим образом в последних матчах, также, в этом сезоне, у клуба всего 33 забитых мяча и 24 пропущенных гола. У «Атлетико» была ничья с «Вильярреалом» 2:2, а также победа над «Райо Вальекано» 2:0 и поражение от «Гранады» 2:1.

«Валенсия» в нынешнем сезоне идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 29 баллов. У команды семь побед, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 33 гола и пропустил 33 мяча. В последних матчах «лос-чес» сыграли вничью с «Севильей» 1:1, а также уступили «Реалу» из Мадрида 4:1 и проиграли «Эспаньолу» 1:2. Команда играет не лучшим образом и очень часто теряет очки на ровном месте.

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла два матча из последних пяти

«Атлетико» не побеждает три игры кряду

У «Валенсии» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.85. В последнее время «Атлетико» очень много пропускает и «Валенсия» может этим воспользоваться. Фаворитами, несмотря на это, являются хозяева поля.

