«Аугсбург» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (18.09.2021)

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сегодня, 11:13

В пятом туре чемпионата Германии «Боруссия» М приедет в гости к одному из текущих аутсайдеров «Аугсбургу».

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85. В случае победы «Аугсбурга» зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.59 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.46. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Боруссия» М не может похвастаться хорошим стартом в Бундеслиге. Победа в последнем матче немного улучшила турнирное положение клуба, однако большое количество проблем у коллектива все еще остается. Чтобы бороться за место в Лиге чемпионов, игрокам следует собраться с силами и стабильно набирать очки, начиная со следующего матча. В прошлой встрече «Боруссия» М обыграла «Арминию» (3:1), а за тур до этого уступила «Униону» (1:2).

Большое количество экспертов пророчило «Аугсбургу» плохое выступление в этом сезоне. Коллектив не выиграл ни одного поединка, набрав два очка в четырех поединках. Разница мячей также не добавляет оптимизма болельщикам (1:8). В прошлом туре «Аугсбург» разошелся миром с «Унионом» (0:0), а ранее команда в товарищеском матче обыграла «Хайденхайм» (2:1).

Информация для ставок

• «Боруссия» М выиграла пять матчей из десяти последних во всех турнирах

• «Аугсбург» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле

• Четыре последних поединка между клубами закончились исходом «обе забьют»

• Три из шести последних матчей команд закончились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на победу «Боруссии» М можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.