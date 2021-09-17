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«Аугсбург» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (18.09.2021)

сегодня, 11:13

В пятом туре чемпионата Германии «Боруссия» М приедет в гости к одному из текущих аутсайдеров «Аугсбургу».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.384.001.83
Фонбет 4.00 3.80 1.85
Мелбет 4.22 4.00 1.89
1XBET 4.22 4.00 1.89
BetBoom 4.18 3.88 1.87

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85. В случае победы «Аугсбурга» зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.59 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.46. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Боруссия» М не может похвастаться хорошим стартом в Бундеслиге. Победа в последнем матче немного улучшила турнирное положение клуба, однако большое количество проблем у коллектива все еще остается. Чтобы бороться за место в Лиге чемпионов, игрокам следует собраться с силами и стабильно набирать очки, начиная со следующего матча. В прошлой встрече «Боруссия» М обыграла «Арминию» (3:1), а за тур до этого уступила «Униону» (1:2).

Большое количество экспертов пророчило «Аугсбургу» плохое выступление в этом сезоне. Коллектив не выиграл ни одного поединка, набрав два очка в четырех поединках. Разница мячей также не добавляет оптимизма болельщикам (1:8). В прошлом туре «Аугсбург» разошелся миром с «Унионом» (0:0), а ранее команда в товарищеском матче обыграла «Хайденхайм» (2:1).

Информация для ставок

• «Боруссия» М выиграла пять матчей из десяти последних во всех турнирах
• «Аугсбург» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле
• Четыре последних поединка между клубами закончились исходом «обе забьют»
• Три из шести последних матчей команд закончились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на победу «Боруссии» М можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.60 1.96 1.94
Мелбет 2.48 1.64
1XBET 2.48 1.64
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Все комментарии
uwufetpn47hm
uwufetpn47hm
сегодня в 11:16
Футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах) выиграет матч.
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