«Аугсбург» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.45. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать за 3.4.
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завтра, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.76.
Форма команд
«Фрайбург», как и прогнозировали эксперты, не смог удержаться в лидирующей группе и за пять последних туров Бундеслиги одержал всего одну победу. Сейчас команда опустилась на седьмое место, имея в активе 34 балла, и если хочет вернуть потерянные позиции, обязана изменить свое отношение к результатам, на что необходимо оказать влияние тренерскому штабу. В прошлом туре «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцом» (1:1), а ранее уступил «Кельну» (0:1).
«Аугсбург» пытается цепляться за очки, но по-прежнему продолжает оставаться внизу турнирной таблицы. Клуб идет на 16 месте в Бундеслиге и набрал 22 очка, но в случае успешных результатов в ближайших поединках имеет существенные шансы подняться выше. Предстоящий матч с разозленным неудачами «Фрайбургом» будет жестким и сложным, однако шансы у футболистов «Аугсбурга» определенно будут. В двух последних поединках чемпионата клуб проиграл «Боруссии» М (2:3) и оказался сильнее «Униона» (2:0).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»
- «Аугсбург» забивал в восьми из десяти последних матчах на своем поле
- Четыре последних поединка между клубами закончились исходом «обе забьют»
- Три из шести последних матчей команд закончились ничейным результатом
Прогноз
«Фрайбургу» пора возвращать былую форму и добиваться положительных результатов. Предполагаем, что команда сможет добиться победы на выезде и подняться по турнирной таблице. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Фонбет.