«Аугсбург» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2022)

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вчера, 14:48

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.45. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать за 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Фрайбург», как и прогнозировали эксперты, не смог удержаться в лидирующей группе и за пять последних туров Бундеслиги одержал всего одну победу. Сейчас команда опустилась на седьмое место, имея в активе 34 балла, и если хочет вернуть потерянные позиции, обязана изменить свое отношение к результатам, на что необходимо оказать влияние тренерскому штабу. В прошлом туре «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцом» (1:1), а ранее уступил «Кельну» (0:1).

«Аугсбург» пытается цепляться за очки, но по-прежнему продолжает оставаться внизу турнирной таблицы. Клуб идет на 16 месте в Бундеслиге и набрал 22 очка, но в случае успешных результатов в ближайших поединках имеет существенные шансы подняться выше. Предстоящий матч с разозленным неудачами «Фрайбургом» будет жестким и сложным, однако шансы у футболистов «Аугсбурга» определенно будут. В двух последних поединках чемпионата клуб проиграл «Боруссии» М (2:3) и оказался сильнее «Униона» (2:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Аугсбург» забивал в восьми из десяти последних матчах на своем поле

Четыре последних поединка между клубами закончились исходом «обе забьют»

Три из шести последних матчей команд закончились ничейным результатом

Прогноз

«Фрайбургу» пора возвращать былую форму и добиваться положительных результатов. Предполагаем, что команда сможет добиться победы на выезде и подняться по турнирной таблице. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Фонбет.