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Австрия — Шотландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

сегодня, 13:44

7 сентября сборные Австрии и Шотландии встретятся в очередном поединке отборочного раунда на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.634.69
Фонбет 1.80 3.50 4.75
Мелбет 1.81 3.56 5.45
1XBET 1.81 3.56 5.45
BetBoom 1.80 3.55 5.30

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является сборная Австрии. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу шотландцев за 4.70.

Форма команд

Сборная Австрии выглядит неплохо в последних поединках. У команды очень хорошая линия атаки, она много забивает и часто забирает три балла. В последних матчах у команды было всего три поражения, самым обидным из них можно назвать фиаско от Израиля. Стоит отметить, что Австрия потерпела поражение от действующего чемпиона Европы — Италии. На Евро эта команда смотрелась очень хорошо и даже могла обыграть итальянцев.

Шотландия плохо себя показала еще на чемпионате Европы, но тенденция продолжилась и за пределами турнира. В последних поединках команда только проигрывает, лишь матч против Молдавии вышел для Шотландии очень даже удачным. У команды проблема с забитыми мячами, сборная аномально мало забивает в последних матчах, кроме того, есть проблемы с защитой. Команда много пропускает и из-за этого часто теряет очки на ровном месте.

Информация для ставок

  • Шотландия выиграла один матч из последних пяти
  • Австрия выиграла два матча из последних пяти
  • Шотландия забила три гола в последних пяти матчах

Прогноз

Эти сборные не выглядят достаточно сильными, но в очной встрече они могут показать хорошую игру. Команды мало забивают и стоит отталкиваться от этой информации перед тем, как сделать ставку. Присмотритесь к ставке «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.68 1.69 2.24
Мелбет 1.71 2.32
1XBET 1.71 2.32
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:06
Да, скорее всего обе команды забьют в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 17:03
Хозяева не проиграют
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