Австрия — Шотландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

7 сентября сборные Австрии и Шотландии встретятся в очередном поединке отборочного раунда на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
В этом матче фаворитом является сборная Австрии. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу шотландцев за 4.70.
Форма команд
Сборная Австрии выглядит неплохо в последних поединках. У команды очень хорошая линия атаки, она много забивает и часто забирает три балла. В последних матчах у команды было всего три поражения, самым обидным из них можно назвать фиаско от Израиля. Стоит отметить, что Австрия потерпела поражение от действующего чемпиона Европы — Италии. На Евро эта команда смотрелась очень хорошо и даже могла обыграть итальянцев.
Шотландия плохо себя показала еще на чемпионате Европы, но тенденция продолжилась и за пределами турнира. В последних поединках команда только проигрывает, лишь матч против Молдавии вышел для Шотландии очень даже удачным. У команды проблема с забитыми мячами, сборная аномально мало забивает в последних матчах, кроме того, есть проблемы с защитой. Команда много пропускает и из-за этого часто теряет очки на ровном месте.
Информация для ставок
- Шотландия выиграла один матч из последних пяти
- Австрия выиграла два матча из последних пяти
- Шотландия забила три гола в последних пяти матчах
Прогноз
Эти сборные не выглядят достаточно сильными, но в очной встрече они могут показать хорошую игру. Команды мало забивают и стоит отталкиваться от этой информации перед тем, как сделать ставку. Присмотритесь к ставке «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.72.