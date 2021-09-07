Австрия — Шотландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

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сегодня, 13:44

7 сентября сборные Австрии и Шотландии встретятся в очередном поединке отборочного раунда на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является сборная Австрии. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу шотландцев за 4.70.

Форма команд

Сборная Австрии выглядит неплохо в последних поединках. У команды очень хорошая линия атаки, она много забивает и часто забирает три балла. В последних матчах у команды было всего три поражения, самым обидным из них можно назвать фиаско от Израиля. Стоит отметить, что Австрия потерпела поражение от действующего чемпиона Европы — Италии. На Евро эта команда смотрелась очень хорошо и даже могла обыграть итальянцев.

Шотландия плохо себя показала еще на чемпионате Европы, но тенденция продолжилась и за пределами турнира. В последних поединках команда только проигрывает, лишь матч против Молдавии вышел для Шотландии очень даже удачным. У команды проблема с забитыми мячами, сборная аномально мало забивает в последних матчах, кроме того, есть проблемы с защитой. Команда много пропускает и из-за этого часто теряет очки на ровном месте.

Информация для ставок

Шотландия выиграла один матч из последних пяти

Австрия выиграла два матча из последних пяти

Шотландия забила три гола в последних пяти матчах

Прогноз

Эти сборные не выглядят достаточно сильными, но в очной встрече они могут показать хорошую игру. Команды мало забивают и стоит отталкиваться от этой информации перед тем, как сделать ставку. Присмотритесь к ставке «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.72.

