«Аякс» — ПСВ. Прогноз на матч Кубка Нидерландов (10.02.2021)

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вчера, 23:19

В 1/4 финала Кубка Нидерландов нас ждет встреча двух популярных команд. В гости к «Аяксу» приезжает ПСВ . Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 10 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66. В случае победы ПСВ зайдет коэффициент 4.40. Ничью можно выбрать за 4.30.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 3 и ТМ 3 за 2.33. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Аякс» находится в прекрасной форме и добывает победы одну за другой. Команда много забивает и имеет длительную победную серию. На прошлой стадии Кубка Нидерландов «Аякс» смог пройти « АЗ Алкмар» (1:0). Последними матчами в чемпионате стали победы над тем же « АЗ Алкмаром» (3:0) и «Виллем II» (3:1). Клуб настроен на победу в Кубке, их соперникам придется очень тяжело противостоять атакующему потенциалу «Аякса».

ПСВ на данный момент является главным конкурентом для «Аякса» в чемпионате. Отставание от лидера составляет всего четыре очка, вся борьба впереди. Победа над соперником в Кубке может еще больше мотивировать ПСВ в чемпионате. На прошлой стадии команда прошла «Волендам» (2:0), а в прошлом туре Лиги уверенно обыграла «Твенте» (3:0).

Информация для ставок

«Аякс» не проигрывает уже одиннадцать матчей кряду

За последние пять домашних матчей «Аякс» забил 15 мячей

ПСВ забивает на выезде 25 матчей подряд

забивает на выезде 25 матчей подряд ПСВ не может обыграть «Аякс» уже пять матчей подряд

Прогноз

Игра между этими командами всегда становится яркой и затягивающей. Предполагаем, что режим кубковой встречи немного раскрепостит коллективы, а мы увидим много забитых мячей. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТБ 3 можно по коэффициенту 1.60.

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