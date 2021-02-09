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«Аякс» — ПСВ. Прогноз на матч Кубка Нидерландов (10.02.2021)

вчера, 23:19

В 1/4 финала Кубка Нидерландов нас ждет встреча двух популярных команд. В гости к «Аяксу» приезжает ПСВ. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 10 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.494.64
Fonbet 1.62 4.55 4.65
Лига ставок 1.62 4.20 4.30

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66. В случае победы ПСВ зайдет коэффициент 4.40. Ничью можно выбрать за 4.30.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 3 и ТМ 3 за 2.33. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Аякс» находится в прекрасной форме и добывает победы одну за другой. Команда много забивает и имеет длительную победную серию. На прошлой стадии Кубка Нидерландов «Аякс» смог пройти «АЗ Алкмар» (1:0). Последними матчами в чемпионате стали победы над тем же «АЗ Алкмаром» (3:0) и «Виллем II» (3:1). Клуб настроен на победу в Кубке, их соперникам придется очень тяжело противостоять атакующему потенциалу «Аякса».

ПСВ на данный момент является главным конкурентом для «Аякса» в чемпионате. Отставание от лидера составляет всего четыре очка, вся борьба впереди. Победа над соперником в Кубке может еще больше мотивировать ПСВ в чемпионате. На прошлой стадии команда прошла «Волендам» (2:0), а в прошлом туре Лиги уверенно обыграла «Твенте» (3:0).

Информация для ставок

  • «Аякс» не проигрывает уже одиннадцать матчей кряду
  • За последние пять домашних матчей «Аякс» забил 15 мячей
  • ПСВ забивает на выезде 25 матчей подряд
  • ПСВ не может обыграть «Аякс» уже пять матчей подряд

Прогноз

Игра между этими командами всегда становится яркой и затягивающей. Предполагаем, что режим кубковой встречи немного раскрепостит коллективы, а мы увидим много забитых мячей. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТБ 3 можно по коэффициенту 1.60.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Аталанта» — «Наполи».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.494.64
Fonbet 1.62 4.55 4.65
Лига ставок 1.62 4.20 4.30
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:46
Аякс должен победить
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