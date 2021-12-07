«Аякс» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

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сегодня, 10:01

7 декабря 2021 года состоится поединок «Аякс — Спортинг». Команды из Амстердама и Лиссабона встретятся в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния по мнению букмекеров — «Аякс». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.40. а победа гостей идёт по коэффициенту 5.60.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аякс» выступает в группе С в Лиге чемпионов. У команды первая строчка в турнирной таблице и 15 набранных баллов. Всего у клуба пять побед и ни одного поражения или ничейного исхода. «Аяксиды» забили 16 голов и пропустили всего три мяча. В последних турах нидерландцы одолели «Бешикташ», а также дважды обыграли «Боруссию» из Дортмунда.

Португальский «Спортинг» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба девять баллов. У лиссабонцев три победы, ни одного ничейного исхода и два поражения. Команда забила 12 мячей и пропустила восемь мячей. В последних турах «Спортинг» справился с «Боруссией» из Дортмунда, а также дважды выиграл у «Бешикташа».

Информация для ставок

«Аякс» не проигрывает вот уже десять игр кряду

«Спортинг» не проигрывает 12 игр кряду

У «Аякса» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз