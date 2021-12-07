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«Аякс» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

сегодня, 10:01

7 декабря 2021 года состоится поединок «Аякс — Спортинг». Команды из Амстердама и Лиссабона встретятся в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.927.13
Фонбет 1.38 5.10 7.50

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния по мнению букмекеров — «Аякс». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.40. а победа гостей идёт по коэффициенту 5.60.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аякс» выступает в группе С в Лиге чемпионов. У команды первая строчка в турнирной таблице и 15 набранных баллов. Всего у клуба пять побед и ни одного поражения или ничейного исхода. «Аяксиды» забили 16 голов и пропустили всего три мяча. В последних турах нидерландцы одолели «Бешикташ», а также дважды обыграли «Боруссию» из Дортмунда.

Португальский «Спортинг» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба девять баллов. У лиссабонцев три победы, ни одного ничейного исхода и два поражения. Команда забила 12 мячей и пропустила восемь мячей. В последних турах «Спортинг» справился с «Боруссией» из Дортмунда, а также дважды выиграл у «Бешикташа».

Информация для ставок

  • «Аякс» не проигрывает вот уже десять игр кряду
  • «Спортинг» не проигрывает 12 игр кряду
  • У «Аякса» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Аякс» не проиграет по коэффициенту 2.60. «Аяксиды» очень мощно начали отборочный этап в ЛЧ и наверняка захотят выбить шесть побед из шести возможных.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.51 2.11 1.81
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Все комментарии
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сегодня в 14:23
Футбольный клуб Аякс (Амстердам) выиграет матч.
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