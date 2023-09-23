«Айнтрахт» Франкфурт – «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (24.09.2023)

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вчера, 15:55

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Фрайбурга», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф провел сложный матч в Лиге Конференций, но все же смог на своем поле одолеть «Абердин» (2:1). В чемпионате Германии команда звезд с неба не хватает и смогла набрать всего шесть пунктов, что позволяет занимать текущее шестое место. Предстоящая встреча с «Фрайбургом» будет непростой, но шансы на голы возникать определенно будут. В прошлом туре чемпионата «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Бохумом» (1:1).

«Фрайбург» также отличился в Лиге Европы со знаком «+», обыграв на выезде «Олимпиакос» (3:2). В Бундеслиге коллектив имеет равные показатели с нынешним соперником, а поэтому победа в этой встрече даст возможность для одного из клубов уйти вперед на расстояние трех очков. Два последних матча «Фрайбурга» в чемпионате Германии завершились крупными поражениями от «Боруссии» Д (2:4) и «Штутгарта» (0:5).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Айнтрахт» Ф не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Фрайбург» проиграл три из пяти последних матчей с «Айнтрахтом» Ф

Прогноз

Несмотря на усталость после еврокубковых матчей, обе команды наверняка подарят зрителям зрелищный и результативный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.