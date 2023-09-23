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«Айнтрахт» Франкфурт – «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (24.09.2023)

вчера, 15:55
Айнтрахт Франкфурт

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Фрайбурга», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.263.643.22
Лига Ставок 2.26 3.65 3.15
Pari 2.25 3.65 3.20

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф провел сложный матч в Лиге Конференций, но все же смог на своем поле одолеть «Абердин» (2:1). В чемпионате Германии команда звезд с неба не хватает и смогла набрать всего шесть пунктов, что позволяет занимать текущее шестое место. Предстоящая встреча с «Фрайбургом» будет непростой, но шансы на голы возникать определенно будут. В прошлом туре чемпионата «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Бохумом» (1:1).

«Фрайбург» также отличился в Лиге Европы со знаком «+», обыграв на выезде «Олимпиакос» (3:2). В Бундеслиге коллектив имеет равные показатели с нынешним соперником, а поэтому победа в этой встрече даст возможность для одного из клубов уйти вперед на расстояние трех очков. Два последних матча «Фрайбурга» в чемпионате Германии завершились крупными поражениями от «Боруссии» Д (2:4) и «Штутгарта» (0:5).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Айнтрахт» Ф не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
  • «Фрайбург» проиграл три из пяти последних матчей с «Айнтрахтом» Ф

Прогноз

Несмотря на усталость после еврокубковых матчей, обе команды наверняка подарят зрителям зрелищный и результативный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.14 1.39 2.05 1.83 1.62 2.41
Лига Ставок 2.04 1.81 1.60 2.36
Pari 2.02 1.80
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:12
В последних 6 личных встречах между Айнтрахтом и Фрайбургом только однажды не прошел ОЗ (обе забьют). Открытый стиль игры обеих команд позволяет устраивать феерические шоу с кучей голов. Фрайбург устал после еврокубкового матча и нет смысла гадать и пытаться спрогнозировать исход - здесь вероятность всех трех исходов примерно равна. Нужно отметить, что Фрайбург является бескомпромиссной командой и вот уже на протяжении 12 матчей не играет вничью. Это также плюс к ставке ОЗ, ведь если гости не соглашаются на ничьи, то в случае, если они поведут в матче против Айнтрахта, то закрываться не станут и "автобус" городить у своей штрафной не будут. Не стоит забывать, что Айнтрахт также играл в миддл-уик в еврокубках - в Лиге Конференций против шотландского Абердина. При не слишком длинной скамейке будут проблемы с ротацией, а у основных игроков трудности с восстановлением. Это на руку нападающим Фрайбурга, которые наверняка свой гол или два забьют.
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