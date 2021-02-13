«Айнтрахт» — «Кельн»: прогноз на матч Бундеслиги (14.02.2021)

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сегодня, 13:53

В 21-м туре чемпионата Германии «Кельн» приедет в гости к одному из открытий этого сезона «Айнтрахту».

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.49. В случае победы «Кельна» зайдет коэффициент 7.0. Ничью можно выбрать за 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.44. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.7.

Форма команд

«Айнтрахт» из Франкфурта проводит отличный отрезок сезона и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда давно не проигрывает и регулярно набирает очки в свою копилку. Отставание от лидера «Баварии» составляет 12 очков. Последними играми в Бундеслиге для «Айнтрахта» стали победы над «Хоффенхаймом» и «Гертой» с одинаковым счетом (3:1).

«Кельн» еще совсем недавно мог оказаться в зоне вылета главного чемпионата Германии. Но команда смогла одержать три победы в последних четырех матчах. Сначала «Кельн» оказался сильнее «Арминии» (3:1), а в прошлом туре неожиданно на выезде победил «Боруссию» М (2:1).

Информация для ставок

• «Айнтрахт» не проигрывает уже девять поединков в Бундеслиге

• Двенадцать последних домашних матчей «Айнтрахта» завершились исходом «обе забьют»

• Пять последних выездных матчей «Кельна» во всех турнирах завершились исходом тотал больше 2.5 мячей

• Последние два матча команд в чемпионате завершились вничью (1:1)

Прогноз

«Айнтрахт» находится в отличной форме и регулярно набирает очки. Против такой команды шансов у «Кельна» очень мало, тем более что команда играет на выезде. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Айнтрахта» с форой -1 можно с коэффициентом 1.8.