«Айнтрахт» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (10.04.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит 28-й тур чемпионата Германии. «Айнтрахт» встретится с «Вольфсбургом» на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Айнтрахта» составляет 2.33. Поставить на «Вольфсбург» можно по коэффициенту 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
Форма команд
Оба коллектива сейчас находятся в первой четверке, поэтому их встреча будет невероятно интересной с точки зрения турнирной борьбы. «Айнтрахт» занимает четвертую позицию, имея в активе 50 очков. Команда имеет комфортное преимущество в 7 очков над «Боруссией» Д, но расслабляться игрокам не стоит, ведь до конца чемпионата еще несколько туров. В последних двух играх «Айнтрахт» выиграл у «Боруссии» Д (2:1) и «Унион Берлин» (5:2).
«Вольфсбург» опережает своего нынешнего соперника на четыре пункта и является главным фаворитом на третье место в Бундеслиге. Команда показывает стабильный футбол и регулярно набирает очки в свою копилку. В прошлом туре «Вольфсбург» обыграл «Кельн» (1:0), а игрой ранее оказался сильнее «Вердера» (2:1).
Информация для ставок
- «Вольфсбург» выиграл последние три игры в чемпионате
- «Айнтрахт» проиграл всего одну игру из последних десяти встреч
- В шести из семи последних встреч между клубами был зафиксирован исход ТБ 2.5
- «Айнтрахт» не может обыграть «Вольфсбург» на своем поле уже четыре официальных поединка
Прогноз
Очень интересный матч ждет всех поклонников немецкого футбола между командами. Сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 можно в букмекерской конторе Мелбет.
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