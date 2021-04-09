«Айнтрахт» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (10.04.2021)

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сегодня, 00:17

Интересную встречу двух ярких команд подарит 28-й тур чемпионата Германии. «Айнтрахт» встретится с «Вольфсбургом» на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Айнтрахта» составляет 2.33. Поставить на «Вольфсбург» можно по коэффициенту 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Форма команд

Оба коллектива сейчас находятся в первой четверке, поэтому их встреча будет невероятно интересной с точки зрения турнирной борьбы. «Айнтрахт» занимает четвертую позицию, имея в активе 50 очков. Команда имеет комфортное преимущество в 7 очков над «Боруссией» Д, но расслабляться игрокам не стоит, ведь до конца чемпионата еще несколько туров. В последних двух играх «Айнтрахт» выиграл у «Боруссии» Д (2:1) и «Унион Берлин» (5:2).

«Вольфсбург» опережает своего нынешнего соперника на четыре пункта и является главным фаворитом на третье место в Бундеслиге. Команда показывает стабильный футбол и регулярно набирает очки в свою копилку. В прошлом туре «Вольфсбург» обыграл «Кельн» (1:0), а игрой ранее оказался сильнее «Вердера» (2:1).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл последние три игры в чемпионате

«Айнтрахт» проиграл всего одну игру из последних десяти встреч

В шести из семи последних встреч между клубами был зафиксирован исход ТБ 2.5

2.5 «Айнтрахт» не может обыграть «Вольфсбург» на своем поле уже четыре официальных поединка

Прогноз

Очень интересный матч ждет всех поклонников немецкого футбола между командами. Сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 можно в букмекерской конторе Мелбет.

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