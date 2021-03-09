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«Барнсли» — «Дерби». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.03.2021)

вчера, 06:46

«Барнсли» сыграет дома с «Дерби» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.913.464.64
Fonbet 1.92 3.25 4.40
Мелбет 1.99 3.28 4.36
Лига ставок 1.95 3.15 4.20
BetBoom 1.90 3.20 4.40

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Барнсли», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.92. Ставка на ничейный исход представлена котировкой 3.40. Победа «Дерби» оценивается в 4.20.

Форма команд

«Барнсли» занимает шестую строчку в нынешнем сезоне Чемпионшипа. Клуб набрал 57 очков. У «Барнсли» 17 побед, 6 ничьих и 11 поражений. Команда забила 42 гола и пропустила 37 мячей. В последних поединках «Барнсли» показывает очень хорошую игру, клуб регулярно набирает очки и является претендентом на попадание в плей-офф за выход в АПЛ.

«Дерби» — команда загадка. «Бараны» показывают неплохую игру, но раз за разом выдают плохие результаты. В этом сезоне «Дерби» находится на 19-й строчке в турнирной таблице, на счету клуба всего 38 баллов, а до зоны вылета — шесть очков. «Дерби» выиграл 10 поединков, 8 раз играл вничью и проиграл в 16 матчах.

Информация для ставок

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и «Дерби Каунти» не проиграет, по коэффициенту 3.10. Еще одна актуальная ставка на этот матч — первый гол забьет «Барнсли», за 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.913.464.64
Fonbet 1.92 3.25 4.40
Мелбет 1.99 3.28 4.36
Лига ставок 1.95 3.15 4.20
BetBoom 1.90 3.20 4.40
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shlomo
shlomo
вчера в 11:15
Ну не думаю, что Дерби Каунти окажет сопротивление Барнсли...
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