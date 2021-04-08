«Барнсли» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

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вчера, 06:04

В 41-м туре Чемпионшипа в гости к «Барнсли» приезжает середняк чемпионата «Мидлсбро». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Барнсли» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 2.28. На успех «Мидлсбро» в выездном матче можно поставить по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет, в то время как ничья представлена коэффициентом 3.1.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу котируется в 2.33. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.6.

Форма команд

«Мидлсбро» занимает десятое место в чемпионате и вряд ли претендует на первые шесть мест, который дают шансы на попадание в АПЛ . Команда достаточно уверенно проводит этот сезон, но ошибки в некоторых матчах не позволили «Боро» подняться выше. В последнем туре «Мидлсбро» сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1), а туром ранее проиграл на выезде «Борнмуту» (1:3).

«Барнсли» расположился на пятом месте, но преследователи достаточно близко. Коллектив готов бороться за место в зоне плей-офф, так как первые две строчки практически недосягаемы для остальных команд. В прошлом туре «Барнсли» выиграл у «Лутон Тауна» (2:1), а немного ранее сыграл вничью с «Редингом» (1:1).

Информация для ставок

В пяти последних матчах «Барнсли» сыграла ставка «обе забьют»

«Мидлсбро» проиграл три последних выездных матча

«Барнсли» проиграл один из последних десяти матчей чемпионата

Три из четырех последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Барнсли» имеет больше шансов на победу в этом поединке, к тому же клубу необходимы очки для продолжения борьбы за плей-офф. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Мелбет.