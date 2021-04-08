«Барнсли» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

В 41-м туре Чемпионшипа в гости к «Барнсли» приезжает середняк чемпионата «Мидлсбро». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на эту встречу.
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завтра, 17:00
Ставки букмекеров
«Барнсли» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 2.28. На успех «Мидлсбро» в выездном матче можно поставить по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет, в то время как ничья представлена коэффициентом 3.1.
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу котируется в 2.33. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.6.
Форма команд
«Мидлсбро» занимает десятое место в чемпионате и вряд ли претендует на первые шесть мест, который дают шансы на попадание в АПЛ. Команда достаточно уверенно проводит этот сезон, но ошибки в некоторых матчах не позволили «Боро» подняться выше. В последнем туре «Мидлсбро» сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1), а туром ранее проиграл на выезде «Борнмуту» (1:3).
«Барнсли» расположился на пятом месте, но преследователи достаточно близко. Коллектив готов бороться за место в зоне плей-офф, так как первые две строчки практически недосягаемы для остальных команд. В прошлом туре «Барнсли» выиграл у «Лутон Тауна» (2:1), а немного ранее сыграл вничью с «Редингом» (1:1).
Информация для ставок
- В пяти последних матчах «Барнсли» сыграла ставка «обе забьют»
- «Мидлсбро» проиграл три последних выездных матча
- «Барнсли» проиграл один из последних десяти матчей чемпионата
- Три из четырех последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Барнсли» имеет больше шансов на победу в этом поединке, к тому же клубу необходимы очки для продолжения борьбы за плей-офф. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Мелбет.