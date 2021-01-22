«Барнсли» — «Норвич». Прогноз на матч Кубка Англии (23.01.2021)

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22 января 2021, 12:55

23 января «Барнсли» сразится с «Норвичем», который является лучшей командой Чемпионшипа. Команда Валерьена Исмаэля попробует обыграть лидера второго английского дивизиона, что в этом сезоне удавалось немногим. Букмекеры БК Мелбет сделали свой прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Норвич» выглядит очевидным фаворитом этого противостояния. На победу «Норвича» рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2.44. У «Барнсли» также есть неплохие шансы на победу, в их триумф верят и можно сделать ставку за коэффициент 2,97. Ничейный исход оценили коэффициентом 3.34.

Форма команд

«Барнсли» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа и имеет в активе 34 балла. Дела у команды в этом сезоне идут не очень хорошо, поэтому рассчитывать на попадание в АПЛ клубу не приходится. Команда под руководством француза Валерьена Исмаэля проиграла прошлый матч со счетом 1:0 «Уотфорду», который является одним из лидеров чемпионата.

«Норвич» — лидер Чемпионшипа. В активе у команды 53 пункта за 25 матчей. Команда Даниэля Фарке очень хорошо играет в атаку, у её лучшего бомбардира Теему Пукки уже 11 мячей, и он мчится за званием лучшего бомбардира сезона. Свой последний матч «Норвич» выиграл у «Бристоль Сити» со счетом 2:0.

Информация для ставок

«Норвич» не проигрывает пять матчей кряду

У «Норвича» 35 забитых мячей в сезоне — один из лучших показателей в лиге

«Барнсли» выиграл лишь два матча из последних пяти

Прогноз

«Норвич» является фаворитом этого противостояния. У команды хорошая игра в атаке, но с обороной есть проблемы. Гости много пропускают. Букмекеры БК Мелбет рекомендуют обратить внимание на ставку, что в обоих таймах будет меньше 1,5 голов с коэффициентом 2,21. Несмотря на неплохую форму гостей, они могут испытать большие трудности в этом поединке.