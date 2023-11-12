«Барселона» — «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.11.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.28. Выбрать победителем «Алавес» можно по коэффициенту 12, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.
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2 : 1
завершен
вчера, 18:15
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.3.
Форма команд
«Барселона» потерпела первое поражение в Лиге Чемпионов от «Шахтера» (0:1) и выглядела очень блекло. Тем не менее, у коллектива хорошие шансы выйти в плей-офф и самое время сосредоточиться на Ла Лиге. Здесь у «сине-гранатовых» текущее третье место в турнирной таблице с 27 баллами и игра в запасе. Тем не менее, даже победа не даст коллективу подняться выше. В прошлом туре чемпионата Испании выиграла на последних минутах у «Реала» Сосьедад (1:0).
«Алавес» мечтает закрепиться в Ла Лиге и делает все возможное, чтобы не оказаться в зоне вылета. Клуб набрал 12 очков, что позволяет ему занимать 12 место в таблице и чувствовать себя уверенно по отношению к конкурентам за выживание. Для гостей даже ничья станет большой сенсацией, не говоря о победе над каталонцами. Два последних матча «Алавеса» завершились минимальной победой над «Альмерией» (1:0) и безжалостным разгромом «Депортиво» Мурсия в кубке Испании (10:0).
Информация для ставок
- «Барселона» выиграла шесть из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Алавес» проиграл шесть матчей на выезде за последнее время из десяти последних
- «Барселона» выиграла три из пяти последних встреч с «Алавесом»
Прогноз
«Барселона» имеет хорошие результаты с «Алавесом» и не хочет терять очки перед перерывом на матчи сборных. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.