«Барселона» — «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.11.2023)

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вчера, 12:11

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.28. Выбрать победителем «Алавес» можно по коэффициенту 12, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.3.

Форма команд

«Барселона» потерпела первое поражение в Лиге Чемпионов от «Шахтера» (0:1) и выглядела очень блекло. Тем не менее, у коллектива хорошие шансы выйти в плей-офф и самое время сосредоточиться на Ла Лиге. Здесь у «сине-гранатовых» текущее третье место в турнирной таблице с 27 баллами и игра в запасе. Тем не менее, даже победа не даст коллективу подняться выше. В прошлом туре чемпионата Испании выиграла на последних минутах у «Реала» Сосьедад (1:0).

«Алавес» мечтает закрепиться в Ла Лиге и делает все возможное, чтобы не оказаться в зоне вылета. Клуб набрал 12 очков, что позволяет ему занимать 12 место в таблице и чувствовать себя уверенно по отношению к конкурентам за выживание. Для гостей даже ничья станет большой сенсацией, не говоря о победе над каталонцами. Два последних матча «Алавеса» завершились минимальной победой над «Альмерией» (1:0) и безжалостным разгромом «Депортиво» Мурсия в кубке Испании (10:0).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла шесть из десяти последних встреч во всех турнирах

«Алавес» проиграл шесть матчей на выезде за последнее время из десяти последних

«Барселона» выиграла три из пяти последних встреч с «Алавесом»

Прогноз

«Барселона» имеет хорошие результаты с «Алавесом» и не хочет терять очки перед перерывом на матчи сборных. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.