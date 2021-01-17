«Барселона» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч Суперкубка Испании (17.01.2021)

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17 января 2021, 00:18

17 января «Барселона» встретится с «Атлетиком» из Бильбао в финале Суперкубка Испании. Букмекеры Фонбет уже составили прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Барселона» набрала уверенный ход. Букмекеры верят в успех «сине-гранатовых» и предлагают закрепить его ставкой на победу с коэффициентом 1.70. Ставки на победу команды из Страны Басков принимают по коэффициенту 4.90. Ничья идет за 4.06.

Форма команд

Команда из столицы Каталонии обрела уверенность и начала штамповать победы одну за другой. В прошлом матче против «Реала Сосьедад» клуб Рональда Кумана провел на поле все 120 минут и выиграл в серии пенальти. Также «Барселона» ворвалась в топ-3 испанской Ла Лиги и оказывает давление на «Реал Мадрид» и «Атлетико», которые расположились на второй и первой строчке соответственно.

В клуб из Страны Басков пришел новый тренер — Марселино Гарсия Тораль. «Атлетик Бильбао» с новым тренером уже успел выбить «Реал Мадрид» из Суперкубка и хочет завоевать первый трофей в эпоху Марселино. В чемпионате у «Атлетика» не все так хорошо, команда идет на 12-й строчке и набрала лишь 21 балл.

Информация для ставок

«Барселона» не забивала «Атлетику» в трех из последних пяти матчей

В последний раз «Атлетик Бильбао» крупно обыграл каталонскую «Барселону» в Суперкубке 2015 года, тот матч закончился со счетом 4:0

«Барселона» — абсолютный лидер чемпионата Испании по забитым мячам — 37 голов

Прогноз

Учитывая статистику противостояния этих двух команд в «классико», букмекеры рекомендуют сделать ставку на тотал больше 2,5 забитых голов с коэффициентом 1.70.

Также можно рассмотреть ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.70. Эти команды всегда заряжены в матчах друг против друга.

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