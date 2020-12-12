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«Барселона» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.12.2020)

вчера, 05:03

«Барселона» все никак не может найти свою игру в этом сезоне. Сумеет ли команда обыграть «Леванте» или снова огорчит своих поклонников.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.296.629.35
BetCity 1.28 6.60 9.70
Fonbet 1.27 6.20 9.50
Мелбет 1.32 6.60 9.40
Лига ставок 1.30 6.20 8.20

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Бетсити коэффициент на победу хозяев равен 1,26, ничья представлена с котировкой 6,65, а вот триумф гостей можно сыграть за 10,50.

Тотал в этом поединке выставлен на отметку 3,5 гола. Больше можно сыграть за 1,89, а меньше представлен коэффициентом 2,01.

Форма команд

«Барселона» проиграла в двух последних поединках. Поражение в Примере состоялось от «Кадиса» (1:2). После него команда крупно уступила «Ювентусу» (0:3) в рамках Лиги чемпионов. Из-за этого проигрыша команда вышла в плей-офф со второго места в группе.

В чемпионате Испании дела обстоят куда хуже. «Сине-гранатовые» идут на девятой позиции, отставание от лидера составляет уже целых двенадцать очков. Если и дальше «Барселона» продолжит ошибаться, то можно будет бороться только за место в топ-4.

«Леванте» после полного провала в сезоне набрал хорошую форму. Сейчас команда не проигрывает уже на протяжении шести туров. Пять из этих матчей завершились вничью (1:1). В прошлом туре наконец-то удалось добыть столь долгожданную победу, переиграв «Хетафе» (3:0).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла 7 из 10 последних домашних матчей
  • «Леванте» победил в 3 из 10 последних выездных поединков
  • Между собой команды встречались восемь раз за два последних года. «Барселона» выиграла пять матчей, три победы на счету «Леванте».

Прогноз

«Барселоне» всё-таки пора уже начинать побеждать, чтобы рассчитывать на борьбу за медали. «Леванте», при всём своем старании, не сможет сдержать атакующую мощь команды хозяев. Ожидаем, что каталонскому клубу удастся обыграть соперника с крупным счётом, поэтому играем победу «Барселоны» с учетом форы в (-2) мяча с коэффициентом 2,16.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.296.629.35
BetCity 1.28 6.60 9.70
Fonbet 1.27 6.20 9.50
Мелбет 1.32 6.60 9.40
Лига ставок 1.30 6.20 8.20
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вчера в 12:29
Аутсайдер матча футбольный клуб «Леванте»
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