«Барселона» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.12.2020)

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вчера, 05:03

«Барселона» все никак не может найти свою игру в этом сезоне. Сумеет ли команда обыграть «Леванте» или снова огорчит своих поклонников.

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Бетсити коэффициент на победу хозяев равен 1,26, ничья представлена с котировкой 6,65, а вот триумф гостей можно сыграть за 10,50.

Тотал в этом поединке выставлен на отметку 3,5 гола. Больше можно сыграть за 1,89, а меньше представлен коэффициентом 2,01.

Форма команд

«Барселона» проиграла в двух последних поединках. Поражение в Примере состоялось от «Кадиса» (1:2). После него команда крупно уступила «Ювентусу» (0:3) в рамках Лиги чемпионов. Из-за этого проигрыша команда вышла в плей-офф со второго места в группе.

В чемпионате Испании дела обстоят куда хуже. «Сине-гранатовые» идут на девятой позиции, отставание от лидера составляет уже целых двенадцать очков. Если и дальше «Барселона» продолжит ошибаться, то можно будет бороться только за место в топ-4.

«Леванте» после полного провала в сезоне набрал хорошую форму. Сейчас команда не проигрывает уже на протяжении шести туров. Пять из этих матчей завершились вничью (1:1). В прошлом туре наконец-то удалось добыть столь долгожданную победу, переиграв «Хетафе» (3:0).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла 7 из 10 последних домашних матчей

«Леванте» победил в 3 из 10 последних выездных поединков

Между собой команды встречались восемь раз за два последних года. «Барселона» выиграла пять матчей, три победы на счету «Леванте».

Прогноз

«Барселоне» всё-таки пора уже начинать побеждать, чтобы рассчитывать на борьбу за медали. «Леванте», при всём своем старании, не сможет сдержать атакующую мощь команды хозяев. Ожидаем, что каталонскому клубу удастся обыграть соперника с крупным счётом, поэтому играем победу «Барселоны» с учетом форы в (-2) мяча с коэффициентом 2,16.