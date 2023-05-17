«Барселона» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (20.05.2023)

1684344553

вчера, 20:29

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Выбрать победителями гостей можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.9.

Форма команд

«Барселона» уже официально стала чемпионом Испании и теперь может позволить себе играть в своей удовольствие. «Сине-гранатоые» набрали 85 очков и стали недосягаемым для мадридских «Реала» и «Атлетико», поэтому Хави может немного поэкспериментировать с составом. В прошлом туре «Барселона» уверенно обыграла в дерби Каталонии «Эспаньол» (4:2), а ранее минимально одолела «Осасуну» (1:0).

«Реал» Сосьедад продолжает удерживать четвертое место в чемпионате Испании и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. Тем не менее, до конца сезона еще четыре тура и гостям стоит попробовать забрать очки у немотивированной «Барселоны» на выезде, чтобы не обострять ситуации в турнирной таблице. В прошлом туре «Реал» Сосьедад потерял очки в домашней встрече с «Жироной» (2:2), а ранее обыграл мадридский «Реал» (2:0).

Информация для ставок

«Барселона» проиграла два из десяти последних матчей в чемпионате Испании

«Реал» Сосьедад не проигрывает уже пять поединков подряд

«Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей с «Реалом» Сосьедад при двух ничьих

Прогноз

«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Реалом» Сосьедад, но не будет гнаться за результатом, ведь уже достигла своей цели. Предлагаем сделать ставку Х2 на «Реал» Сосьедад по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.