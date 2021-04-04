«Барселона» — «Вальядолид». Прогноз на матч Ла Лиги (05.04.2021)

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вчера, 21:48

«Барселона» примет на своем поле «Реал Вальядолид». Букмекеры БК Фонбет предоставили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Барселона». На победу «блауграны» можно поставить по коэффициенту 1.13. Также можно сделать ставку на то, что здесь будет победа «Барселона» или ничья по коэффициенту 1.01.

Форма команд

«Барселона» провалила старт сезона, команда уже покинула Лигу чемпионов и сейчас сосредоточена на победе в Примере и Кубке Испании. У «блауграны» третья строчка в чемпионате и 62 балла в активе. Клуб выиграл 19 поединков, пять матчей сыграл вничью и проиграл четыре встречи. В активе «сине-гранатовых» 67 забитых и 24 пропущенных. Клуб проводит потрясающий отрезок и выдает один шикарный матч за другим. В последних матчах у «Барселоны» все очень хорошо.

То, что происходит с «Вальядолидом», похоже на проклятье. Клуб идет на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав 27 пунктов. Матч с «Барселоной», если верить информации испанских медиа, пропустят 12 игроков. Причины отсутствия разные, среди них называют COVID-19, дисквалификации и травмы. Команда выиграла пять поединков, 12 раз сыграла вничью и проиграла 11 матчей. В активе клуба 26 забитых и 38 пропущенных. В последних матчах «Вальядолид» играет неуверенно и часто теряет очки.

Информация для ставок

«Вальядолид» не проигрывает четыре игры кряду

«Барселона» не проигрывает 18 игр кряду в Примере

В последних пяти матчах «Барселона» забила 17 мячей

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на «тотал голов больше трех» по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на то, что забьют только хозяева поля — 1.70.

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