«Бавария» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (17.04.2024)

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сегодня, 11:43

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. Поставить на победу «Интера» можно по коэффициенту 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.25.

Форма команд

«Бавария» смогла провести неплохую игру на выезде, но одержать победу не смогла (2:2). Клуб проиграл чемпионство и теперь попробует пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. Букмекеры отдают лишь минимально предпочтение мюнхенскому клубу и подопечным Тухеля придется постараться, чтобы пройти одного из лидеров АПЛ . После ничьей в Лондоне с «Арсеналом» (2:2), «Бавария» одолела на своем поле «Кельн» (2:0).

«Арсенал» готовится к ответной встрече очень серьезно, ведь команда давно не радовала болельщиков попаданием в полуфинал Лиги чемпионов. У «канониров» меньше опыта в таких поединках, но болельщики надеются на креативные решения и быстрые фланги гостей. Предстоящий поединок обещает быть очень интересным и непредсказуемой. В последней игре АПЛ «Арсенал» уступил на своем стадионе «Астон Вилле», что повлекло за собой потерю лидерства в турнирной таблице.

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Арсенала» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бавария» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла три из шести последних матчей с «Интером»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет нервным с первых минут, а команды будут ошибаться, что в итоге приведет к забитым мячам. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.