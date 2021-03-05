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«Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии (06.03.2021)

05 марта 2021, 07:24

В 24-м туре Бундеслиги «Бавария» на своем поле примет «Боруссию» из Дортмунда. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.654.495.05
Лига Ставок 1.55 4.80 5.20
Фонбет Live! 4.15 1.33 17.00
Мелбет 1.54 4.88 5.65
BetBoom 1.58 4.81 4.91

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом встречи мюнхенский клуб, ставка на победу которого принимается с коэффициентом 1.6. Рискнуть и поставить на победу «шмелей» можно за 5.1, а выбрать в линии ничью предлагается за 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2.11.

Форма команд

«Бавария» после потери очков в последних матчах очень близко подпустила к себе «РБ Лейпциг» — на расстояние до двух очков. На данный момент битва за золото Бундеслиги обещает быть достаточно интригующей. Однако мюнхенцы всё же собрались с силами и крупно обыграли дома «Кельн». До этого матча «Бавария» уступила «Айнтрахту» (1:2) и не смогла дожать в последние минуты «Арминию» (3:3).

«Боруссия» Д набрала хороший ход и продолжает сражаться во всех турнирах. Несколько дней назад команда пробилась в полуфинал Кубка Германии за счет выездной победы над «Боруссией» М (0:1). Коллектив уверенно чувствует себя также и в Лиге чемпионов, а в прошлых турах Бундеслиги клуб крупно обыграл «Шальке» (4:0) и «Арминию» (3:0).

Информация для ставок

  • «Бавария» не проигрывает в домашних стенах более 22 матчей
  • «Бавария» выиграла четыре последних домашних матча у «Боруссии» Д
  • «Боруссия» Д не проигрывает уже четыре матча
  • «Боруссия» Д оставляет свои ворота в неприкосновенности уже три матча подряд

Прогноз

«Бавария» считается фаворитом в матче, однако форма гостей впечатляет, поэтому мы увидим настоящую борьбу на поле, вероятнее всего, с множеством забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 голов в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.63 1.32
Лига Ставок 2.70 1.48
Мелбет 3.58 1.31
BetBoom 6.92 1.11 3.45 1.33 2.75 1.47
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
05 марта в 08:07
Бавария не проиграет... У Дортмунда кризис
shlomo
shlomo
05 марта в 08:07
Думаю, что будет очень хорошая игра с забитыми голами
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