«Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии (06.03.2021)

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05 марта 2021, 07:24

В 24-м туре Бундеслиги «Бавария» на своем поле примет «Боруссию» из Дортмунда. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом встречи мюнхенский клуб, ставка на победу которого принимается с коэффициентом 1.6. Рискнуть и поставить на победу «шмелей» можно за 5.1, а выбрать в линии ничью предлагается за 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2.11.

Форма команд

«Бавария» после потери очков в последних матчах очень близко подпустила к себе «РБ Лейпциг» — на расстояние до двух очков. На данный момент битва за золото Бундеслиги обещает быть достаточно интригующей. Однако мюнхенцы всё же собрались с силами и крупно обыграли дома «Кельн». До этого матча «Бавария» уступила «Айнтрахту» (1:2) и не смогла дожать в последние минуты «Арминию» (3:3).

«Боруссия» Д набрала хороший ход и продолжает сражаться во всех турнирах. Несколько дней назад команда пробилась в полуфинал Кубка Германии за счет выездной победы над «Боруссией» М (0:1). Коллектив уверенно чувствует себя также и в Лиге чемпионов, а в прошлых турах Бундеслиги клуб крупно обыграл «Шальке» (4:0) и «Арминию» (3:0).

Информация для ставок

«Бавария» не проигрывает в домашних стенах более 22 матчей

«Бавария» выиграла четыре последних домашних матча у «Боруссии» Д

«Боруссия» Д не проигрывает уже четыре матча

«Боруссия» Д оставляет свои ворота в неприкосновенности уже три матча подряд

Прогноз

«Бавария» считается фаворитом в матче, однако форма гостей впечатляет, поэтому мы увидим настоящую борьбу на поле, вероятнее всего, с множеством забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 голов в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.78.