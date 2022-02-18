«Бавария» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.02.2022)

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вчера, 18:05

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.07. Рискнуть на победу «Гройтер Фюрт» можно по коэффициенту 25, а выбрать в линии ничью предлагают по 13.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.88.

Форма команд

«Бавария» испытывает небольшие проблемы с результатами в последних матчах и не имеет больше права ошибаться, ведь отрыв в чемпионате от «Боруссии» Д не так велик. Команда лидирует в Бундеслиге и набрала 52 очка, опережая ближайшего соперника на шесть пунктов. В предстоящей встрече с последней командой турнирной таблицы, мало кто сомневается в победе чемпиона страны, но недооценку соперника необходимо исключить. В прошлом матче Лиги Чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Зальцбургом» (1:1), а ранее уступила «Бохуму» (2:4).

«Гройтер Фюрт» нашел свою игру и проиграл всего один матч в пяти последних турах чемпионата Германии. Тем не менее, коллектив остается на последнем месте, имея в активе 13 баллов, что на пять меньше, чем у ближайшего оппонента. Клуб много пропускает (57 мячей) и тренерскому штабу следует поработать над обороной, чтобы терять меньше очков. В прошлом туре «Гройтер Фюрт» выиграл у «Герты» (2:1), а ранее крупно проиграл «Вольфсбургу» (1:4).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Гройтер Фюрт» проиграл девять из десяти выездных поединков за последнее время

«Бавария» выиграла пять последних матчей у «Гройтер Фюрт»

Четыре последних матчей «Гройтер Фюрт» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-3) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.79.