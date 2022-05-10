Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Байер» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

вчера, 23:04
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.35 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Фрайбурга» могут поставить по коэффициенту 2.6. Коэффициент на ничью составляет 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.514.062.58
Фонбет 2.35 4.00 2.60
Мелбет 2.44 4.14 2.74
1XBET 2.44 4.14 2.74
BetBoom 2.40 4.11 2.68

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.02, в то время как низовой исход ТМ 3.5 оценивается по 1.7. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.4.

Форма команд

«Байер» решил все свои вопросы в чемпионате и заслуженно занял третье место в нынешнем сезоне Бундеслиги. Коллектив набрал 61 очко и уже никуда не сместится со своего места, так как опережает «РБ Лейпциг» на четыре пункта и отстает от «Боруссии» Д на пять баллов. Предстоящий матч более важен для соперника команды из Леверкузена, однако хозяева вряд ли просто так отдадут победу. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Хоффенхаймом» (4:2) и «Айнтрахтом» Ф (2:0).

«Фрайбург» провел очень мощный сезон, но в некоторых матчах терял очки, которых теперь очень не хватает, чтобы обеспечить себе четвертое место, дающее путевку в Лигу Чемпионов. Команда идет на пятой позиции и набрала 55 баллов, отставая на два пункта от «РБ Лейпциг». Таким образом, коллективу необходимо побеждать в заключительном туре и надеяться на поражение прямого конкурента. В прошлом туре «Фрайбург» неожиданно проиграл на своем поле «Униону» (1:4), а игрой ранее обыграл на выезде «Хоффенхайм» (4:3).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл три последних матча в Бундеслиге
  • «Фрайбург» не проигрывает на выезде уже семь поединков подряд
  • «Байер» проиграл «Фрайбургу» два последних матча в Бундеслиге
  • Три из четырех матчей между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» пребывает в отличной физической форме, однако не будет выглядеть слишком мотивированным, и может допускать осечки в обороне. Предлагаем сделать ставку на результативный матч, а именно тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.02.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.44 2.25 1.68
Мелбет 2.86 1.40
1XBET 2.86 1.40
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:34
Победа команды "Байер" и тотал больше 2,5 в этом матче.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 23:50
Байер может быть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 