«Байер» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

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вчера, 23:04

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.35 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Фрайбурга» могут поставить по коэффициенту 2.6. Коэффициент на ничью составляет 4.1.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.02, в то время как низовой исход ТМ 3.5 оценивается по 1.7. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.4.

Форма команд

«Байер» решил все свои вопросы в чемпионате и заслуженно занял третье место в нынешнем сезоне Бундеслиги. Коллектив набрал 61 очко и уже никуда не сместится со своего места, так как опережает «РБ Лейпциг» на четыре пункта и отстает от «Боруссии» Д на пять баллов. Предстоящий матч более важен для соперника команды из Леверкузена, однако хозяева вряд ли просто так отдадут победу. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Хоффенхаймом» (4:2) и «Айнтрахтом» Ф (2:0).

«Фрайбург» провел очень мощный сезон, но в некоторых матчах терял очки, которых теперь очень не хватает, чтобы обеспечить себе четвертое место, дающее путевку в Лигу Чемпионов. Команда идет на пятой позиции и набрала 55 баллов, отставая на два пункта от «РБ Лейпциг». Таким образом, коллективу необходимо побеждать в заключительном туре и надеяться на поражение прямого конкурента. В прошлом туре «Фрайбург» неожиданно проиграл на своем поле «Униону» (1:4), а игрой ранее обыграл на выезде «Хоффенхайм» (4:3).

Информация для ставок

«Байер» выиграл три последних матча в Бундеслиге

«Фрайбург» не проигрывает на выезде уже семь поединков подряд

«Байер» проиграл «Фрайбургу» два последних матча в Бундеслиге

Три из четырех матчей между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» пребывает в отличной физической форме, однако не будет выглядеть слишком мотивированным, и может допускать осечки в обороне. Предлагаем сделать ставку на результативный матч, а именно тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.02.