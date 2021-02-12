«Байер» — «Майнц»: прогноз на матч Бундеслиги (13.02.2021)

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сегодня, 11:06

В 21-м туре чемпионата Германии «Майнц» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами, поэтому предлагают коэффициент на их победу 1.45. Те, кто верит в победу «Майнца», могут поставить за 7.3. Коэффициент на ничью составляет 4.5.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять за 1.59, низовой исход оценивается в 2.46. «Обе забьют» можно выбрать за 1.72.

Форма команд

«Байер» в последних турах сдает свои позиции и уже занимает пятое место, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Команда выглядит немного растерянной, но исправить ситуацию еще не поздно. После поражения в ключевом матче от «РБ Лейпциг» (0:1), коллектив смог одолеть на своем поле «Штутгарт» (5:2).

«Майнц» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Бундеслиги, однако команда стала чаще добиваться положительных результатов. За последние три тура чемпионата было добыто 6 очков.

Информация для ставок

• «Майнц» выиграл всего один из девяти выездных матчей

• «Байер» выиграл шесть домашних матчей из десяти

• «Байер» выиграл все последние шесть матчей против «Майнца»

• В пяти из шести матчей между клубами был зафиксирован исход ТМ 2.5

Прогноз

«Байер» должен доказать болельщикам и руководству, что команда и дальше готова бороться за самые высокие места в Бундеслиге. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на хозяев с форой -1.5. Коэффициент на данный исход составит 2.23.