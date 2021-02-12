«Байер» — «Майнц»: прогноз на матч Бундеслиги (13.02.2021)

В 21-м туре чемпионата Германии «Майнц» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена.
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завтра, 17:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами, поэтому предлагают коэффициент на их победу 1.45. Те, кто верит в победу «Майнца», могут поставить за 7.3. Коэффициент на ничью составляет 4.5.
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять за 1.59, низовой исход оценивается в 2.46. «Обе забьют» можно выбрать за 1.72.
Форма команд
«Байер» в последних турах сдает свои позиции и уже занимает пятое место, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Команда выглядит немного растерянной, но исправить ситуацию еще не поздно. После поражения в ключевом матче от «РБ Лейпциг» (0:1), коллектив смог одолеть на своем поле «Штутгарт» (5:2).
«Майнц» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Бундеслиги, однако команда стала чаще добиваться положительных результатов. За последние три тура чемпионата было добыто 6 очков.
Информация для ставок
• «Майнц» выиграл всего один из девяти выездных матчей
• «Байер» выиграл шесть домашних матчей из десяти
• «Байер» выиграл все последние шесть матчей против «Майнца»
• В пяти из шести матчей между клубами был зафиксирован исход ТМ 2.5
Прогноз
«Байер» должен доказать болельщикам и руководству, что команда и дальше готова бороться за самые высокие места в Бундеслиге. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на хозяев с форой -1.5. Коэффициент на данный исход составит 2.23.