«Байер» — «Штутгарт». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.02.2021)

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сегодня, 07:07

В 20-м туре Бундеслиги клуб из лидирующей группы «Байер» дома сыграет против команды из середины таблицы «Штутгарта». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет отдаёт преимущество хозяевам и предлагает на их победу коэффициент 2.01. Победа «Штутгарта» будет стоить 3.65, на ничью можно поставить за 3.8.

Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.49. Вероятность низового матча составляет 2.02 (ТМ 3). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 3) оценивается в 1.85.

Форма команд

После успешного отрезка в Бундеслиге «Байер» немного сдал свои позиции. Команда проиграла 3 матча за последнее время. Сейчас «Байер» занимает 5-е место, но от второй строчки его отделяет всего 6 очков. Команде нужна перезагрузка, и тогда всё будет в руках у клуба из Леверкузена. В последних двух турах «Байер» с минимальным счётом уступил «Вольфсбургу» (0:1) и «РБ Лейпциг».

«Штутгарт» занимает центральное десятое место в турнирной таблице и показывает неоднозначные результаты. После двух выездных поражений от «Арминии» (0:3) и «Фрайбурга» (1:2) команда смогла собраться и победить дома «Майнц» (2:0).

Информация для ставок

«Байер» проиграл 4 из 5 матчей за три недели во всех турнирах

В 5 из 6 последних матчей с участием «Штутгарта» было забито 3 и более мячей

В 5 из 6 последних домашних матчей «Байера» сыграла ставка «обе забьют»

«Штутгарт» не может победить «Байер» 4 матча подряд

Прогноз