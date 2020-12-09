«Байер» — «Славия». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 07:41

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы сыграют «Байер» и «Славия». Прогноз и обзор котировок букмекеров на матч представлен в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

У аналитиков букмекерской конторы Фонбет есть очевидный фаворит в этом противостоянии – это домашняя команда. Сделать ставку на победу «Байера» можно с коэффициентом 1.65, победа «Славии» идет с котировкой 5.25. Шансы на то, что поединок завершится вничью, оцениваются в 4.54.

По мнению букмекера, матч в Леверкузене будет результативным. За исход ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.57, ТМ (2,5) – 2.37.

Форма команд

«Славия» и «Байер» уже решили вопрос с выходом в 1/16 финала Лиги Европы. В очном противостоянии соперники определят, кто займет первое место, а кто финиширует на второй строчке.

Сейчас турнирную таблицу квартета возглавляет «Славия», у которой 12 очков. «Байер» набрал столько же баллов, но уступает по дополнительным показателям. Клуб из Праги в прошлом туре разгромил дома «Хапоэль» (3:0). «Аптекари», в свою очередь, отметились гостевой победой над «Ниццей» (3:2).

В чемпионате Чехии «Славия» легко обыграла «Спарту» (3:0), а «Байер» в Бундеслиге с аналогичным счетом разгромил в гостях «Шальке».

Информация для ставок

«Байер» победил в 8 из 10 прошлых матчей Лиги Европы

«Байер» забивал минимум три гола в трех предыдущих поединках турнира

«Славия» выиграла четыре последних встречи в Лиге Европы

Минимум три гола забивала «Славия» в трех прошлых матчах турнира

Прогноз

В Леверкузене сыграют команды, которые строят свою игру с упором на атакующие действия. В первой очной дуэли соперников с минимальным счетом победила «Славия», поэтому «Байер» будет нацелен взять реванш на домашней арене.

Вероятнее всего, нас ожидает открытый футбол с множеством голевых моментов и результативных действий.