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«Беерсхот-Вилрийк» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.03.2021)

вчера, 04:46

«Беерсхот» в 31-м туре чемпионата Бельгии сыграет дома с «Шарлеруа». Предлагаем обзор ставок и прогноз на предстоящую встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

По мнению букмекерской конторы Мелбет, «Беерсхот» является фаворитом этого матча, поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.02. Ничейный исход оценивается в 3.95. Победа «Шарлеруа» представлена коэффициентом 3.3.

Коэффициент на ТБ 2.5 составил 1.65. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.23.

Форма команд

«Беерсхот» занимает шестое место в чемпионате и ведет борьбу за зону еврокубков. В прошлом туре «Беерсхот» обыграл «Ваасланд-Беверен» (2:1), а немного ранее сыграл вничью с «Мускроном» (2:2).

«Шарлеруа» давно не побеждал, но большинство последних матчей сводил к ничейным результатам. Команда идет на девятом месте и продолжает бороться за первую восьмерку, чтобы принять участие в плей-офф. В прошлом туре «Шарлеруа» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а туром ранее поделил очки с «Сент-Трюйденом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Шарлеруа» не может победить шесть матчей подряд
  • «Шарлеруа» забивал в 16 из 17 выездных матчей
  • Последние три очные встречи команд закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Беерсхот» не может выиграть на своем поле уже восемь матчей в чемпионате

Прогноз

«Шарлеруа» хочет прервать неприятную серию без побед. Предполагаем, что соперники минимум по разу огорчат друг друга. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.65.

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