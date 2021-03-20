«Беерсхот-Вилрийк» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.03.2021)

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вчера, 04:46

«Беерсхот» в 31-м туре чемпионата Бельгии сыграет дома с «Шарлеруа». Предлагаем обзор ставок и прогноз на предстоящую встречу.

Ставки букмекеров

По мнению букмекерской конторы Мелбет, «Беерсхот» является фаворитом этого матча, поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.02. Ничейный исход оценивается в 3.95. Победа «Шарлеруа» представлена коэффициентом 3.3.

Коэффициент на ТБ 2.5 составил 1.65. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.23.

Форма команд

«Беерсхот» занимает шестое место в чемпионате и ведет борьбу за зону еврокубков. В прошлом туре «Беерсхот» обыграл «Ваасланд-Беверен» (2:1), а немного ранее сыграл вничью с «Мускроном» (2:2).

«Шарлеруа» давно не побеждал, но большинство последних матчей сводил к ничейным результатам. Команда идет на девятом месте и продолжает бороться за первую восьмерку, чтобы принять участие в плей-офф. В прошлом туре «Шарлеруа» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а туром ранее поделил очки с «Сент-Трюйденом» (0:0).

Информация для ставок

«Шарлеруа» не может победить шесть матчей подряд

«Шарлеруа» забивал в 16 из 17 выездных матчей

Последние три очные встречи команд закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Беерсхот» не может выиграть на своем поле уже восемь матчей в чемпионате

Прогноз

«Шарлеруа» хочет прервать неприятную серию без побед. Предполагаем, что соперники минимум по разу огорчат друг друга. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.65.