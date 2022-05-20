БАТЭ – «Гомель». Прогноз на финал Кубка Беларуси (21.05.2022)

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20 мая 2022, 12:28

Ставки букмекеров

Фаворитом в финале Кубка Беларуси букмекеры видят БАТЭ . Ставки на победу номинальных хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.62. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.04, а победа «Гомеля» идет по цене 6.50.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.68, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

На стадии полуфинала Кубка Беларуси футболисты БАТЭ оказались сильней «Немана». После гостевого поражения со счетом 1:2 команда взяла реванш на домашней арене (2:0), пробившись в финал соревнований.

В новом сезоне чемпионата Беларуси БАТЭ лидирует в турнирной таблице с такими результатами: шесть побед и две ничьи. В последнем матче лиги команда разделила очки в гостевой игре с «Торпедо» (0:0).

«Гомель» стал участником финальной игры кубка по итогам матчей с «Витебском». Обыграв оппонента на домашней арене (2:0), команда уступила ему в ответной встрече со счетом 0:1, пройдя дальше за счет разницы забитых и пропущенных голов.

В Высшей лиге «Гомель» не побеждал в четырех прошлых турах, где клуб допустил три поражения, а также сыграл вничью с «Витебском» (1:1).

Информация для ставок

БАТЭ не проигрывал в 10 прошлых матчах против «Гомеля» — 6 побед и 4 ничьи

не проигрывал в 10 прошлых матчах против «Гомеля» — 6 побед и 4 ничьи «Гомель» проиграл 4 из прошлых 5 матчей всех турниров

«Гомель» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 предыдущих матчах

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