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БАТЭ – «Гомель». Прогноз на финал Кубка Беларуси (21.05.2022)

20 мая 2022, 12:28
Футбольные элементы

Ставки букмекеров

Фаворитом в финале Кубка Беларуси букмекеры видят БАТЭ. Ставки на победу номинальных хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.62. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.04, а победа «Гомеля» идет по цене 6.50.

Беларусь. Кубок 2021/2022
БАТЭ
Гомель
ВыигрышПроигрышВыигрышНичьяВыигрыш
1 : 2
завершен
21 мая 2022, 19:00
суббота
ПроигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.50 4.16 7.40
1XBET 1.51 4.18 7.40
BetBoom 1.49 3.95 7.00

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.68, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

На стадии полуфинала Кубка Беларуси футболисты БАТЭ оказались сильней «Немана». После гостевого поражения со счетом 1:2 команда взяла реванш на домашней арене (2:0), пробившись в финал соревнований.

В новом сезоне чемпионата Беларуси БАТЭ лидирует в турнирной таблице с такими результатами: шесть побед и две ничьи. В последнем матче лиги команда разделила очки в гостевой игре с «Торпедо» (0:0).

«Гомель» стал участником финальной игры кубка по итогам матчей с «Витебском». Обыграв оппонента на домашней арене (2:0), команда уступила ему в ответной встрече со счетом 0:1, пройдя дальше за счет разницы забитых и пропущенных голов.

В Высшей лиге «Гомель» не побеждал в четырех прошлых турах, где клуб допустил три поражения, а также сыграл вничью с «Витебском» (1:1).

Информация для ставок

  • БАТЭ не проигрывал в 10 прошлых матчах против «Гомеля» — 6 побед и 4 ничьи
  • «Гомель» проиграл 4 из прошлых 5 матчей всех турниров
  • «Гомель» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 предыдущих матчах

Прогноз

БАТЭ вполне оправданно считается фаворитом финала Кубка Беларуси, учитывая то, в какой форме находится «Гомель». Предлагаем поставить на победу номинальных хозяев по коэффициенту 1.62 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
20 мая в 12:48
Будет ничья.
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