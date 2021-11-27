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«Белененсеш» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (27.11.2021)

27 ноября 2021, 00:02

В рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоится очная встреча между «Белененсешем» и «Бенфикой», которые сыграют 27 января 2021 года. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч.

Португалия. Примейра 2021/2022
Белененсеш
Бенфика
0 : 7
завершен
27 ноября 2021, 23:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
14.275.791.26
Фонбет 23.00 9.50 1.09
Мелбет 28.00 10.00 1.08
BetBoom 30.08 11.03 1.08

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что у хозяев мало шансов набрать очки по итогам этого противостояния. Ставки на победу «Белененсеша» в линии БК Фонбет идут по котировке 12.00, ничья котируется в 5.90, а победа «Бенфики» доступна по цене 1.26.

Также эксперты полагают, что команды сыграют в результативном формате. Заключить пари на ТБ(2,5) голов предлагается по коэффициенту 1.76, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

За 11 проведенных туров в португальской лиге «Белененсеш» смог оформить только одну победу. Еще пять раз команда сыграла вничью и потерпела пять поражений. Восемь набранных очков располагают хозяев предстоящей игры на 16-й позиции в общем зачете.

В предыдущем туре лиги «Белененсеш» безуспешно сыграл против «Портимоненси» (0:2) на выезде, а на стадии 1/16 финала Кубка Португалии команда смогла крупно победить в гостях скромного соперника в лице «Калдаша» (5:3).

У «Бенфики» сейчас очень насыщенный календарь. Среди уходящей недели клуб из Лиссабона сыграл вничью в гостях с «Барселоной» (0:0), сохранив неплохие шансы обойти каталонцев в борьбе за вторую строчку группы и путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

В чемпионате Португалии «Бенфика» одержала девять побед и одни ничью, проиграв только «Портимоненси» (0:1) на домашней арене. В предыдущем туре лиги «орлам» удалось разгромить «Брагу» (6:1), а в кубковых соревнованиях они разнесли «Пасуш де Феррейру» (4:1).

Информация для ставок

  • «Бенфике» удалось выиграть 12 из прошлых 14 матчей чемпионата
  • «Бенфика» не пропускала голы в 8 из 10 предыдущих матчей на поле «Белененсеша»
  • «Белененсеш» не побеждал в 12 из прошлых 13 поединках лиги

Прогноз

В этой игре «Белененсеш» постарается набрать очки за счет массивной обороны. «Бенфика» же провела изнурительный матч в Испании, где клуб из Лиссабона оставил много физических сил. Учитывая это, рекомендуем ставку на ТМ (3) голов по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.71 1.71 2.19
Мелбет 3.23 1.37
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Gahi
Gahi
27 ноября в 06:23
Победа команды Бенфики в этом матче. Удачи
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