«Белененсеш» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (27.11.2021)

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27 ноября 2021, 00:02

В рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоится очная встреча между «Белененсешем» и «Бенфикой», которые сыграют 27 января 2021 года. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что у хозяев мало шансов набрать очки по итогам этого противостояния. Ставки на победу «Белененсеша» в линии БК Фонбет идут по котировке 12.00, ничья котируется в 5.90, а победа «Бенфики» доступна по цене 1.26.

Также эксперты полагают, что команды сыграют в результативном формате. Заключить пари на ТБ (2,5) голов предлагается по коэффициенту 1.76, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

За 11 проведенных туров в португальской лиге «Белененсеш» смог оформить только одну победу. Еще пять раз команда сыграла вничью и потерпела пять поражений. Восемь набранных очков располагают хозяев предстоящей игры на 16-й позиции в общем зачете.

В предыдущем туре лиги «Белененсеш» безуспешно сыграл против «Портимоненси» (0:2) на выезде, а на стадии 1/16 финала Кубка Португалии команда смогла крупно победить в гостях скромного соперника в лице «Калдаша» (5:3).

У «Бенфики» сейчас очень насыщенный календарь. Среди уходящей недели клуб из Лиссабона сыграл вничью в гостях с «Барселоной» (0:0), сохранив неплохие шансы обойти каталонцев в борьбе за вторую строчку группы и путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

В чемпионате Португалии «Бенфика» одержала девять побед и одни ничью, проиграв только «Портимоненси» (0:1) на домашней арене. В предыдущем туре лиги «орлам» удалось разгромить «Брагу» (6:1), а в кубковых соревнованиях они разнесли «Пасуш де Феррейру» (4:1).

Информация для ставок

«Бенфике» удалось выиграть 12 из прошлых 14 матчей чемпионата

«Бенфика» не пропускала голы в 8 из 10 предыдущих матчей на поле «Белененсеша»

«Белененсеш» не побеждал в 12 из прошлых 13 поединках лиги

Прогноз

В этой игре «Белененсеш» постарается набрать очки за счет массивной обороны. «Бенфика» же провела изнурительный матч в Испании, где клуб из Лиссабона оставил много физических сил. Учитывая это, рекомендуем ставку на ТМ (3) голов по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.