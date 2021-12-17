«Беерсхот-Вилрийк» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 19:44

Интересную встречу двух неуступчивых коллективов подарит болельщикам 20-й тур высшей лиги Бельгии. «Беерсхот-Вилрийк» ждет в гости «Остенде». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Беерсхот-Вилрийк». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Остенде» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5. Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Остенде» очень редко набирает очки и выиграл всего один поединок при четырех поражениях в последних пяти матчах. Коллектив не может найти свою игру и понемногу опускается все ниже и ниже по турнирной таблице. Перед очередным туром команда занимает 16-е место с 20 очками и очень близка к зоне вылета. В прошедшем туре высшей лиги Бельгии «Остенде» проиграл «Кортрейку» (0:2).

«Беерсхот-Вилрийк» является абсолютным аутсайдером и может довольствоваться только девятью очками за 19 прошедших туров. Такой результат, скорее всего, приведет команду к понижению в классе, если во второй половине сезона тренерский штаб с футболистами не улучшат ситуацию. В двух последних матчах чемпионата «Беерсхот-Вилрийк» минимально проиграл «Эйпену» и «Антверпену» с одинаковым счетом (0:1).

Информация для ставок

- «Беерсхот-Вилрийк» выиграл три матча из десяти последних, а «Остенде» одержал две победы

- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

- «Остенде» выиграл пять из шести последних матчей с «Беерсхот-Вилрийком»

- Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива находятся не в самой приятной ситуации относительно положения в турнирной таблице, и этот поединок можно назвать «игрой за шесть очков». Предполагаем, что сильнее окажутся гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Мелбет.