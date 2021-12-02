«Бенфика» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (04.12.2021)

В центральном матче 13-го тура чемпионата Португалии пройдет дерби Лиссабона между «Бенфикой» и «Спортингом». Вашему вниманию анализ ставок букмекерских контор и прогноз на игру, которая состоится 4 декабря 2021 года.
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04 декабря 2021, 00:15
суббота
Ставки букмекеров
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Бенфике», чья победа в линии БК Бетсити доступна по коэффициенту 1.99. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.60, а победа «Спортинга» идет по цене 3.74.
Форма команд
«Бенфика» в чемпионате Португалии взяла десять побед и одну ничью, потерпев единственное поражение дома от «Портимоненси» (0:1). На данный момент «орлы» идут третьими в общем зачете, отставая от лидеров на один балл, а в минувшем туре лиги команде удалось разгромить на выезде «Белененсеш» (7:0).
«Спортинг» же еще не уступал в текущем розыгрыше чемпионата Португалии. У «львов» десять побед и две ничьи, а 32 набранных очка позволяют команде делить с «Порту» позицию лидера.
Информация для ставок
• «Бенфика» побеждала в 12 из последних 14 матчей чемпионата
• «Спортинг» выиграл 7 прошлых поединков в лиге
• В 9 из прошлых 10 матчей «Спортинга» в чемпионате сыграла ставка ТБ (2,5)
Прогноз
«Бенфике» предстоит ответственная игра в Лиге чемпионов, а «Спортинг» там уже все решил. Предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.81.