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«Бенфика» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (17.04.2021)

вчера, 07:36

В 27-м туре Примейры между собой сыграют «Бенфика» и «Жил Висенте». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.2015.83
Лига Ставок 1.25 5.80 12.00
Мелбет 1.26 5.95 12.00

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в победе «Бенфики» — коэффициент на этот исход составил 1.26. Сделать ставку на ничью БК Фонбет предлагает по коэффициенту 6.00, а гостевая виктория «Жил Висенте» оценивается высокой котировкой – 11.5.

Согласно предложенной линии, матч в Лиссабоне получится результативным. Исход ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.63, ТМ (2,5) – 2.22.

Форма команд

«Бенфика» занимает второе место в чемпионате с 57 баллами и преследует «Порту», уступая сопернику три зачетных пункта. Коллектив из Лиссабона сейчас находится в отличной форме, что подтверждают шесть побед кряду в лиге. В прошлом туре «орлы» не оставили шансов «Пасуш де Феррейре», отправив в ворота соперника пять безответных голов в гостях (5:0). До этого «Бенфика» обыграла без пропущенных голов «Маритиму» (1:0), «Брагу» (2:0) и «Боавишту» (2:0).

«Жил Висенте» — десятая команда чемпионата Португалии с 28 баллами в активе. Благодаря трем победам кряду «петухи» оторвались от зоны вылета на семь очков, но в прошлом туре потерпели поражение от «Морейренсе» (1:2).

Информация для ставок

  • «Бенфика» побеждала в 13 из 16 прошлых домашних матчей лиги
  • «Бенфика» не пропускала голы в 7 предыдущих поединках чемпионата
  • В 7 предыдущих домашних поединках «Бенфики» в лиге сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • «Жил Висенте» проиграл 8 прошлых гостевых матчей против «Бенфики» во всех турнирах

Прогноз

Демонстрируя надежную игру в защите, «Бенфика» сейчас стабильно побеждает. Чтобы не отставать от «Порту», «орлам» нужно продлевать победную серию в домашней игре против удобного соперника. Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу «Бенфики» и ТМ (4,5) с коэффициентом 1.6 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.74 2.15
Лига Ставок 2.16 1.65 1.71 2.06
Мелбет 2.17 1.66
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STVA 1
STVA 1
вчера в 09:08
Хозяева должны побеждать
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