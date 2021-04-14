«Бенфика» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (17.04.2021)

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вчера, 07:36

В 27-м туре Примейры между собой сыграют «Бенфика» и «Жил Висенте». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в победе «Бенфики» — коэффициент на этот исход составил 1.26. Сделать ставку на ничью БК Фонбет предлагает по коэффициенту 6.00, а гостевая виктория «Жил Висенте» оценивается высокой котировкой – 11.5.

Согласно предложенной линии, матч в Лиссабоне получится результативным. Исход ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.63, ТМ (2,5) – 2.22.

Форма команд

«Бенфика» занимает второе место в чемпионате с 57 баллами и преследует «Порту», уступая сопернику три зачетных пункта. Коллектив из Лиссабона сейчас находится в отличной форме, что подтверждают шесть побед кряду в лиге. В прошлом туре «орлы» не оставили шансов «Пасуш де Феррейре», отправив в ворота соперника пять безответных голов в гостях (5:0). До этого «Бенфика» обыграла без пропущенных голов «Маритиму» (1:0), «Брагу» (2:0) и «Боавишту» (2:0).

«Жил Висенте» — десятая команда чемпионата Португалии с 28 баллами в активе. Благодаря трем победам кряду «петухи» оторвались от зоны вылета на семь очков, но в прошлом туре потерпели поражение от «Морейренсе» (1:2).

Информация для ставок

«Бенфика» побеждала в 13 из 16 прошлых домашних матчей лиги

«Бенфика» не пропускала голы в 7 предыдущих поединках чемпионата

В 7 предыдущих домашних поединках «Бенфики» в лиге сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Жил Висенте» проиграл 8 прошлых гостевых матчей против «Бенфики» во всех турнирах

Прогноз

Демонстрируя надежную игру в защите, «Бенфика» сейчас стабильно побеждает. Чтобы не отставать от «Порту», «орлам» нужно продлевать победную серию в домашней игре против удобного соперника. Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу «Бенфики» и ТМ (4,5) с коэффициентом 1.6 в БК Фонбет.