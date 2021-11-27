«Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (28.11.2021)

«Бернли» примет «Тоттенхэм» в рамках 13-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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матч перенесен
28 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа хозяев поля в 3.70.
Форма команд
«Бернли» в нынешнем сезоне расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — девять баллов. Команда выиграла один поединок, шесть раз играла вничью и проиграла в пяти играх. У «Бернли» 14 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах английский коллектив сыграл вничью с «Кристал Пэлас», а также поделил очки с «Челси» и обыграл «Брентфорд».
«Тоттенхэм» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. Команда выиграла шесть поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в пяти играх. Всего у «шпор» 11 забитых и 17 пропущенных голов.
Информация для ставок
● «Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти
● «Бернли» не проигрывает три матча подряд
● «Тоттенхэм» забил три мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на «победу „Бернли“ или ничейный исход» по коэффициенту 1.80. В последних матчах клуб смотрится очень хорошо, чего нельзя сказать об игре «Тоттенхэма». Хозяева могут побороться за три балла.