«Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (28.11.2021)

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27 ноября 2021, 11:50

«Бернли» примет «Тоттенхэм» в рамках 13-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа хозяев поля в 3.70.

Форма команд

«Бернли» в нынешнем сезоне расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — девять баллов. Команда выиграла один поединок, шесть раз играла вничью и проиграла в пяти играх. У «Бернли» 14 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах английский коллектив сыграл вничью с «Кристал Пэлас», а также поделил очки с «Челси» и обыграл «Брентфорд».

«Тоттенхэм» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. Команда выиграла шесть поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в пяти играх. Всего у «шпор» 11 забитых и 17 пропущенных голов.

Информация для ставок

● «Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти

● «Бернли» не проигрывает три матча подряд

● «Тоттенхэм» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «победу „Бернли“ или ничейный исход» по коэффициенту 1.80. В последних матчах клуб смотрится очень хорошо, чего нельзя сказать об игре «Тоттенхэма». Хозяева могут побороться за три балла.