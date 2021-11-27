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«Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (28.11.2021)

27 ноября 2021, 11:50

«Бернли» примет «Тоттенхэм» в рамках 13-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Бернли
Тоттенхэм
- : -
матч перенесен
28 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.723.702.07
Фонбет 3.70 3.55 2.00
Мелбет 3.86 3.58 2.09
1XBET 3.84 3.62 2.08
BetBoom 3.86 3.43 2.07

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа хозяев поля в 3.70.

Форма команд

«Бернли» в нынешнем сезоне расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — девять баллов. Команда выиграла один поединок, шесть раз играла вничью и проиграла в пяти играх. У «Бернли» 14 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах английский коллектив сыграл вничью с «Кристал Пэлас», а также поделил очки с «Челси» и обыграл «Брентфорд».

«Тоттенхэм» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. Команда выиграла шесть поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в пяти играх. Всего у «шпор» 11 забитых и 17 пропущенных голов.

Информация для ставок

● «Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти
● «Бернли» не проигрывает три матча подряд
● «Тоттенхэм» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «победу „Бернли“ или ничейный исход» по коэффициенту 1.80. В последних матчах клуб смотрится очень хорошо, чего нельзя сказать об игре «Тоттенхэма». Хозяева могут побороться за три балла.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.46 1.96 1.93 1.54 2.66
Мелбет 1.79 2.19
1XBET 1.83 2.13
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Все комментарии
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27 ноября в 19:44
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) одержит победу
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83re7qp46y2n
27 ноября в 11:52
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) выиграет матч.
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