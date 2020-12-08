«Берое» — «Левски». Прогноз на матч чемпионата Болгарии (09.12.2020)

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вчера, 01:47

«Берое» в рамках 14-го тура чемпионата Болгарии принимает «Левски». Удастся ли хозяевам подтвердить статус фаворита?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити представила свои котировки на текущий матч. Фаворитом поединка считают «Берое», коэффициент на их триумф составляет 1,88, ничья представлена коэффициентом 3,52, а сыграть победу «Левски» можно с котировкой 3,76.

Аналитики БК не могут однозначно сказать, будет ли матч результативным. Тотал меньше 2,5 мячей представлен коэффициентом 1,88, а тотал больше 2,5 голов котировкой 1,94.

Форма команд

«Берое» идет на седьмом месте в турнирной таблице демонстрируя качественную игру в атаке. У команды 22 забитых мяча в 12 проведенных поединках. На текущий момент набрано 18 очков. Правда, еще и на три игры меньше, чем у ближайшего преследователя. Потенциально команда может подняться на пятую позицию в турнирной таблице.

«Левски» неудачно выступает в последних встречах. В активе команды всего лишь 14 набранных очков и 11-е место. В последних шести поединках в чемпионате Болгарии в активе «Левски» одержал всего одну победу. Удалось переиграть «Локомотив» Пловдив (1:0).

Информация для ставок

Между собой команды встречались шесть раз за последние два года. Четыре победы на счету «Берое», еще одна встреча завершилась вничью, и один успех на счету «Левски»

«Берое» выиграл 6 из 10 последних домашних матчей

«Левски» проиграл три из четырех последних выездных встреч

Прогноз

По нашему мнению, у хозяев всё-таки гораздо больше шансов на победу. На сегодняшний день гости выступают откровенно слабо. Им будет очень трудно сдерживать мощные атаки соперника, из-за чего вряд ли можно будет рассчитывать на успех.

Учитывая коэффициент 1,88, выставленный букмекерской конторой Бетсити, мы считаем, что ставка на победу хозяев выглядит весьма перспективно.