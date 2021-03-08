«Бетис» — «Алавес». Прогноз на матч Ла Лиги (08.03.2021)

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вчера, 15:56

«Бетис» встретится с «Алавесом» в рамках 26-го тура испанской Примеры. Эти клубы сыграют 8 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

«Бетис» — фаворит противостояния, на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.75. Также букмекеры предлагают сделать ставку на победу «Алавеса» по коэффициенту 4.80 и на ничейный исход за 3.70.

Форма команд

В этом сезоне у «Бетиса» хорошие результаты. Клуб идет на шестой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 39 пунктов. В последних поединках у «Бетиса» все получается, клуб регулярно берет очки и мечтает ворваться в топ-5 Примеры, но для этого нужно побеждать «Алавес».

«Алавес» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб является одним из претендентов на вылет в Сегунду. С обороной у «Алавеса» большие проблемы, практически любой клуб способен «пробить» кипера этой команды. В последних матчах «Алавес» испытывает трудности и никак не может выдать несколько хороших поединков кряду.

Информация для ставок

«Алавес» проиграл три матча подряд

«Бетис» выиграл в четырех матчах из последних пяти

У «Бетиса» шесть побед в 12 домашних матчах этого сезона

Прогноз

Букмекеры предлагают сделать ставку на то, что первый гол в матче забьет «Бетис» — коэффициент 1.50. Также можно поставить на то, что «Бетис» забьет в обоих таймах — коэффициент 2.80.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Алькоркон» — «Мирандес».