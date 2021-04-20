«Бетис» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч испанской Примеры (21.04.2021)

«Бетис» примет на своем поле «Атлетик» из Бильбао 21 апреля в рамках испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Бетис», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Атлетика» из Бильбао за 3.00.
Форма команд
«Бетис» очень хорош в нынешнем сезоне. Клуб набрал 48 баллов и идет на шестой строчке в турнирной таблице. «Бетикос» имеют все шансы на попадание в еврокубки, если продолжат играть таким же образом. Команда выиграла 14 поединков, шесть раз сыграла вничью и проиграла 11 матчей. В последних играх «Бетис» в хорошей форме, клуб часто набирает очки. Матч против «Атлетика», который находится в плохой форме, отличная возможность набрать еще несколько очков.
«Атлетик Бильбао» называют «львами», но сейчас эти львы ранены. Клуб не побеждает в Примере, а также проиграл сразу два финала Кубка Испании всего за несколько недель. «Атлетик» идет на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 37 пунктов. У команды девять побед, десять ничьих и 11 поражений. В последних играх «Атлетик» играет очень плохо, много пропускает и теряет очки даже в простых матчах.
Информация для ставок
- «Бетис» не проигрывает четыре игры кряду
- «Атлетик» забил всего три мяча в последних пяти матчах
- У «Атлетика» семь матчей без побед кряду во всех турнирах
Прогноз
В этом матче можно обратить внимание на ставку «точное количество голов в первом тайме — 1» по коэффициенту 2.18. Также можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах — 1.94.
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