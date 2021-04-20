«Бетис» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч испанской Примеры (21.04.2021)

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вчера, 16:57

«Бетис» примет на своем поле «Атлетик» из Бильбао 21 апреля в рамках испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Бетис», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Атлетика» из Бильбао за 3.00.

Форма команд

«Бетис» очень хорош в нынешнем сезоне. Клуб набрал 48 баллов и идет на шестой строчке в турнирной таблице. «Бетикос» имеют все шансы на попадание в еврокубки, если продолжат играть таким же образом. Команда выиграла 14 поединков, шесть раз сыграла вничью и проиграла 11 матчей. В последних играх «Бетис» в хорошей форме, клуб часто набирает очки. Матч против «Атлетика», который находится в плохой форме, отличная возможность набрать еще несколько очков.

«Атлетик Бильбао» называют «львами», но сейчас эти львы ранены. Клуб не побеждает в Примере, а также проиграл сразу два финала Кубка Испании всего за несколько недель. «Атлетик» идет на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 37 пунктов. У команды девять побед, десять ничьих и 11 поражений. В последних играх «Атлетик» играет очень плохо, много пропускает и теряет очки даже в простых матчах.

Информация для ставок

«Бетис» не проигрывает четыре игры кряду

«Атлетик» забил всего три мяча в последних пяти матчах

У «Атлетика» семь матчей без побед кряду во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно обратить внимание на ставку «точное количество голов в первом тайме — 1» по коэффициенту 2.18. Также можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах — 1.94.

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