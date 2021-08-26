«Бетис» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (28.08.2021)

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сегодня, 17:55

Мадридский «Реал» приедет в гости к одной из самых «неудобных» команд чемпионата Испании — «Бетису». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Реал». Поставить на победу «королевского» клуба можно по коэффициенту 1.85. Победа «Бетикос» оценивается коэффициентом 4.40, а ничейный исход в 3.80.

Форма команд

«Бетис» стартовал в Примере с двух ничейных исходов кряду. Клуб находится на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе два пункта. «Бетис» сыграл вничью с «Мальоркой» 1:1, а затем не смог обыграть «Кадис», матч завершился с точно таким же счетом.

«Реал» начал сезон неплохо, но во втором туре у команды Карло Анчелотти что-то не заладилось. Клуб набрал четыре балла и находится на третьей строчке. Команда выиграла у «Алавеса» со счетом 4:1, а затем сыграла в боевую ничью в поединке против «Леванте» 3:3.

Информация для ставок

● «Реал» не проигрывает три матча кряду

● «Бетис» не проигрывает три матча подряд

● «Реал» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба выглядят неплохо в последних матчах. В грядущем матче стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45.