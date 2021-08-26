ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Примера 2021/2022

«Бетис» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (28.08.2021)

сегодня, 17:55

Мадридский «Реал» приедет в гости к одной из самых «неудобных» команд чемпионата Испании — «Бетису». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Испания. Примера 2021/2022
Бетис
Реал
- : -
28 августа 2021, 23:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.333.921.86
Мелбет 4.24 3.96 1.89

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Реал». Поставить на победу «королевского» клуба можно по коэффициенту 1.85. Победа «Бетикос» оценивается коэффициентом 4.40, а ничейный исход в 3.80.

Форма команд

«Бетис» стартовал в Примере с двух ничейных исходов кряду. Клуб находится на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе два пункта. «Бетис» сыграл вничью с «Мальоркой» 1:1, а затем не смог обыграть «Кадис», матч завершился с точно таким же счетом.

«Реал» начал сезон неплохо, но во втором туре у команды Карло Анчелотти что-то не заладилось. Клуб набрал четыре балла и находится на третьей строчке. Команда выиграла у «Алавеса» со счетом 4:1, а затем сыграла в боевую ничью в поединке против «Леванте» 3:3.

Информация для ставок

● «Реал» не проигрывает три матча кряду

● «Бетис» не проигрывает три матча подряд

● «Реал» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба выглядят неплохо в последних матчах. В грядущем матче стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на матч РПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.67 1.79 2.10
Мелбет 2.33 1.71
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
Сегодня, 10:13Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии23
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:59
Пора Реалу за ум браться.....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100