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«Бетис» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

сегодня, 10:09

Одним из самых интересных матчей дня первого тура Лиги Европы станет встреча «Селтика» с «Бетисом».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.604.115.90
Фонбет 1.55 4.10 6.20
Мелбет 1.54 4.31 6.67

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», коэффициент на их победу составляет 1.58. Успех «Селтика» оценивается по коэффициенту 5.4 в букмекерской конторе Мелбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.1.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.82. Низовая встреча менее вероятна — 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Селтик» по итогам европейской квалификации смог пробиться в групповой этап Лиги Европы. В матче с «Бетисом» коллективу придется больше уделять внимание обороне, но в случае перспективных контратак нужно будет постараться использовать свой шанс. В прошлом матче «Селтик» на своем поле обыграл «Росс Каунти» (3:0), а ранее уступил «Рейнджерс» (0:1).

«Бетис» смог набрать пять очков в стартовых четырех турах чемпионата Испании, что нельзя назвать очень хорошим результатом. Однако Лига Европы является совсем другим турниром, настраиваться на него игроки будут по-особенному. В предстоящем поединке большое предпочтение отдают именно «Бетису», который постарается не разочаровать своих болельщиков. Последние два матча команды закончились победой над «Гранадой» (2:1) и поражением на своем поле от «Реала» (0:1).

Информация для ставок

• Шесть из семи последних матчей «Бетиса» закончились исходом «обе забьют — нет»
• «Селтик» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах
• «Бетис» забивал в семи из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Сделать ставку на победу «Бетиса» можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.42 1.98 1.88 1.56 2.51
Мелбет 2.28 1.70
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