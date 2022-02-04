«Бетис» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (06.02.2022)

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вчера, 16:53

6 февраля 2022 года «Бетис» примет «Вильярреал» в рамках очередного тура Испанской Примеры. Этот поединок пройдет на домашней арене «Бетиса» под названием «Бенито Вильямарин». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Бетис». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Вильярреала» в 2.90. Дополнительная Ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Бетис» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 40 пунктов. У команды 12 побед, четыре ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 41 гол и пропустил 25 мячей. В последних встречах «огурцы» показывают себя с очень хорошей стороны и часто набирают баллы — победа над «Эспаньолом» со счетом 1:4 и «Алавесом» 4:0, а также ничейный исход с «Райо Вальекано» 1:1.

«Вильярреал» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 балла. У команды восемь побед, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 23 мяча. В последних встречах «желтая субмарина» выглядит достойно, за исключением одного матча — поражение от «Эльче» со счетом 1:0, а также ничья с «Атлетико» 2:2 и победа над «Мальоркой» 3:0.

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл два матча из последних пяти

«Бетис» не проигрывает шесть игр кряду

У «Вильярреала» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать в этом матче ставку на то, что обе команды забьют и победит «Бетис» по коэффициенту 4.05. Сейчас эта команда выглядит сильнее своего оппонента и может забрать три балла, забив несколько мячей в очном противостоянии.