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«Боавишта» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (04.12.2021)

вчера, 23:49

«Боавишта» и «Маритиму» проведут очную встречу в рамках 13-го тура чемпионата Португалии. Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.323.41
Фонбет 2.30 3.20 3.30
Мелбет 2.33 3.24 3.24
BetBoom 2.28 3.23 3.33

Ставки букмекеров

Статус умеренного фаворита в этой игре на себе примеряют хозяева поля. Букмекерская компания Фонбет предлагает поставить на победу «Боавишты» по коэффициенту 2.33. Вероятность ничьи оценивается в 3.24, а на победу «Маритиму» можно поставить по котировке 3.30.

Что касается голов, то здесь у экспертов симпатии на стороне умеренной результативности. Исход ТМ(2,5) идет по цене 1.64, ТБ(2,5) – 2.39.

Форма команд

У «Боавишты» сейчас плохая форма. Команда проиграла три последних поединка чемпионата Португалии, опустившись на 11-е место в общем зачете. В данной серии клуб не смог набрать очки в противостояниях с «Порту» (1:4), «Фамаликау» (2:5) и «Арокой» (1:2), несмотря на забитые голы в каждой встрече.

«Маритиму» к предстоящей встрече подходит после победы над «Пасуш де Феррейрой» на своем поле (2:0). Этот успех позволил команде покинуть зону вылета и обосноваться на 15-м месте рейтинга, но преимущество над тройкой худших клубов лиги у «Маритиму» минимальное (один балл).

Информация для ставок

  • «Маритиму» уступал соперникам в трех прошлых гостевых матчах лиги
  • Команды не забивали больше одного гола в 7 предыдущих очных встречах
  • «Боавишта» проиграла со счетом 0:1 три последних домашних матча с «Маритиму»

Прогноз

Предстоящий матч вряд ли получится результативным. У «Боавишты» и «Маритиму» откровенно хромает атака, а очные противостояния команд стабильно завершаются выигрышем ставки ТМ(2,5) голов. Такое пари в букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.64.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.79 1.61 2.41
Мелбет 1.64 2.39
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 07:06
Победа команды "Боавишта" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 05:40
Игра на три результата
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