«Боавишта» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (04.12.2021)

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вчера, 23:49

«Боавишта» и «Маритиму» проведут очную встречу в рамках 13-го тура чемпионата Португалии. Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Статус умеренного фаворита в этой игре на себе примеряют хозяева поля. Букмекерская компания Фонбет предлагает поставить на победу «Боавишты» по коэффициенту 2.33. Вероятность ничьи оценивается в 3.24, а на победу «Маритиму» можно поставить по котировке 3.30.

Что касается голов, то здесь у экспертов симпатии на стороне умеренной результативности. Исход ТМ(2,5) идет по цене 1.64, ТБ (2,5) – 2.39.

Форма команд

У «Боавишты» сейчас плохая форма. Команда проиграла три последних поединка чемпионата Португалии, опустившись на 11-е место в общем зачете. В данной серии клуб не смог набрать очки в противостояниях с «Порту» (1:4), «Фамаликау» (2:5) и «Арокой» (1:2), несмотря на забитые голы в каждой встрече.

«Маритиму» к предстоящей встрече подходит после победы над «Пасуш де Феррейрой» на своем поле (2:0). Этот успех позволил команде покинуть зону вылета и обосноваться на 15-м месте рейтинга, но преимущество над тройкой худших клубов лиги у «Маритиму» минимальное (один балл).

Информация для ставок

«Маритиму» уступал соперникам в трех прошлых гостевых матчах лиги

Команды не забивали больше одного гола в 7 предыдущих очных встречах

«Боавишта» проиграла со счетом 0:1 три последних домашних матча с «Маритиму»

Прогноз

Предстоящий матч вряд ли получится результативным. У «Боавишты» и «Маритиму» откровенно хромает атака, а очные противостояния команд стабильно завершаются выигрышем ставки ТМ(2,5) голов. Такое пари в букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.64.