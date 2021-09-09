«Боавишта» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.09.2021)

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сегодня, 20:01

В 5 туре чемпионата Португалии «Боавишта» на своем поле примет «Портимоненси». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на игру, которая состоится 12 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

На основные исходы предстоящего матча букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки: победа «Боавишты» идет по коэффициенту 2.53, за ничью предложена котировка 3.24, а победа «Портимоненси» отмечена в 2.90. Как видим, очевидного фаворита в данном противостоянии нет.

Аналитики сервиса также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) мячей можно за 1.66, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

Футболисты «Боавишты» могут занести себе в актив старт нового сезона в чемпионате Португалии. В первом матче лиги команда проиграла крупно в гостях «Жил Висенте» (0:3), но затем набрала семь очков, которые позволяют ей базироваться на пятой строчке рейтинга.

В данной серии «Боавишта» обыграла «Пасуш де Феррейра» (3:0) и «Санта Клару» (2:0), а также сыграла вничью с «Визелой» (1:1).

У «Портимоненси» результаты немного хуже. Команда взяла две победы в противостояниях с «Гимарайншем» (1:0) и «Тогделой» (3:0), но уступил в играх против «Жил Висенте» (0:1) и «Пасуш Де Феррейры» (0:1). В турнирной таблице первенства «Портимоненси» идет на девятом месте.

Информация для ставок

«Боавишта» не пропускала голы в 3 прошлых домашних матчах лиги

«Боавишта» побеждала в 3 предыдущих играх на своем поле

В 5 из 6 последних домашних матчах «Боавишты» сыграла ставка ТМ(2,5)

Исход ТМ(2,5) выиграл в 5 из 6 последних выездных играх чемпионата

Прогноз

В этом матче не стоит ожидать голевой феерии. «Боавишта» и «Портимоненси» действуют в прагматичном стиле, больше внимания уделяя обороне собственных ворот. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.66 в БК Фонбет.