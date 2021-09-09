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«Боавишта» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.09.2021)

сегодня, 20:01

В 5 туре чемпионата Португалии «Боавишта» на своем поле примет «Портимоненси». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на игру, которая состоится 12 сентября 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.683.152.91
Фонбет 2.60 3.15 2.90
Мелбет 2.59 3.22 2.84

Ставки букмекеров

На основные исходы предстоящего матча букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки: победа «Боавишты» идет по коэффициенту 2.53, за ничью предложена котировка 3.24, а победа «Портимоненси» отмечена в 2.90. Как видим, очевидного фаворита в данном противостоянии нет.

Аналитики сервиса также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) мячей можно за 1.66, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Футболисты «Боавишты» могут занести себе в актив старт нового сезона в чемпионате Португалии. В первом матче лиги команда проиграла крупно в гостях «Жил Висенте» (0:3), но затем набрала семь очков, которые позволяют ей базироваться на пятой строчке рейтинга.

В данной серии «Боавишта» обыграла «Пасуш де Феррейра» (3:0) и «Санта Клару» (2:0), а также сыграла вничью с «Визелой» (1:1).

У «Портимоненси» результаты немного хуже. Команда взяла две победы в противостояниях с «Гимарайншем» (1:0) и «Тогделой» (3:0), но уступил в играх против «Жил Висенте» (0:1) и «Пасуш Де Феррейры» (0:1). В турнирной таблице первенства «Портимоненси» идет на девятом месте.

Информация для ставок

  • «Боавишта» не пропускала голы в 3 прошлых домашних матчах лиги
  • «Боавишта» побеждала в 3 предыдущих играх на своем поле
  • В 5 из 6 последних домашних матчах «Боавишты» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • Исход ТМ(2,5) выиграл в 5 из 6 последних выездных играх чемпионата

Прогноз

В этом матче не стоит ожидать голевой феерии. «Боавишта» и «Портимоненси» действуют в прагматичном стиле, больше внимания уделяя обороне собственных ворот. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.66 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.76
Мелбет 1.64 2.39
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hrzdcywnu26e
hrzdcywnu26e
сегодня в 20:11
Футбольный клуб Боавишта (Порту) одержит победу.
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