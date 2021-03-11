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«Бохум» — «Гамбург». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (12.03.2021)

11 марта 2021, 07:51

В 23-м туре второй лиги Германии «Гамбург» приедет в гости к лидеру нынешнего сезона «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.26 1.66
Лига ставок 2.12 1.67
BetBoom 2.08 1.70

Ставки букмекеров

Букмекеры не могут определиться с выбором фаворита, поэтому поставить на обе команды можно с коэффициентом 2.65. Ничейный результат представлен коэффициентом 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают котировку 1.75 за ТБ 2.5 и 2.07 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть за 1.59.

Форма команд

«Гамбург» долгое время лидировал в чемпионате, но последние результаты команды сильно ухудшили ситуацию. Сейчас команда находится на третьей позиции и не может выиграть уже несколько матчей. Эта встреча станет одной из самых важных в этом сезоне. В последних турах «Гамбург» сыграл вничью с «Хольштайном» (1:1) и потерпел поражение от «Санкт-Паули» (0:1).

«Бохум» сейчас лидирует в чемпионате и опережает «Хольштайн» на 2 очка. Команда имеет все шансы на выход в элитный дивизион. Матч с «Гамбургом» покажет готовность команды играть с крепкими соперниками. В последних двух турах «Бохум» переиграл «Вюрцбургер Кикерс» (3:0) и «Гройтер Фюрт» (2:1).

Информация для ставок

  • «Бохум» выиграл четыре из пяти последних матчей чемпионата
  • «Гамбург» не может выиграть пять матчей подряд
  • В 8 последних выездных матчей «Гамбурга» из 10 сыграла ставка «обе забьют»
  • Четыре из шести последних матчей команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды будут играть очень осторожно, ведь обоим клубам есть что терять. Вероятно, много мячей в этом матче болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.07.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.26 1.66
Лига ставок 2.12 1.67
BetBoom 2.08 1.70
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shlomo
shlomo
11 марта в 11:02
Думаю, что увидим много голов
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