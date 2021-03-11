«Бохум» — «Гамбург». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (12.03.2021)

1615438275

11 марта 2021, 07:51

В 23-м туре второй лиги Германии «Гамбург» приедет в гости к лидеру нынешнего сезона «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры не могут определиться с выбором фаворита, поэтому поставить на обе команды можно с коэффициентом 2.65. Ничейный результат представлен коэффициентом 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают котировку 1.75 за ТБ 2.5 и 2.07 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть за 1.59.

Форма команд

«Гамбург» долгое время лидировал в чемпионате, но последние результаты команды сильно ухудшили ситуацию. Сейчас команда находится на третьей позиции и не может выиграть уже несколько матчей. Эта встреча станет одной из самых важных в этом сезоне. В последних турах «Гамбург» сыграл вничью с «Хольштайном» (1:1) и потерпел поражение от «Санкт-Паули» (0:1).

«Бохум» сейчас лидирует в чемпионате и опережает «Хольштайн» на 2 очка. Команда имеет все шансы на выход в элитный дивизион. Матч с «Гамбургом» покажет готовность команды играть с крепкими соперниками. В последних двух турах «Бохум» переиграл «Вюрцбургер Кикерс» (3:0) и «Гройтер Фюрт» (2:1).

Информация для ставок

«Бохум» выиграл четыре из пяти последних матчей чемпионата

«Гамбург» не может выиграть пять матчей подряд

В 8 последних выездных матчей «Гамбурга» из 10 сыграла ставка «обе забьют»

Четыре из шести последних матчей команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды будут играть очень осторожно, ведь обоим клубам есть что терять. Вероятно, много мячей в этом матче болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.07.