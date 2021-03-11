«Бохум» — «Гамбург». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (12.03.2021)

В 23-м туре второй лиги Германии «Гамбург» приедет в гости к лидеру нынешнего сезона «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
|
0 : 2
завершен
вчера, 20:30
Ставки букмекеров
Букмекеры не могут определиться с выбором фаворита, поэтому поставить на обе команды можно с коэффициентом 2.65. Ничейный результат представлен коэффициентом 3.4.
Также в линии букмекеры предлагают котировку 1.75 за ТБ 2.5 и 2.07 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть за 1.59.
Форма команд
«Гамбург» долгое время лидировал в чемпионате, но последние результаты команды сильно ухудшили ситуацию. Сейчас команда находится на третьей позиции и не может выиграть уже несколько матчей. Эта встреча станет одной из самых важных в этом сезоне. В последних турах «Гамбург» сыграл вничью с «Хольштайном» (1:1) и потерпел поражение от «Санкт-Паули» (0:1).
«Бохум» сейчас лидирует в чемпионате и опережает «Хольштайн» на 2 очка. Команда имеет все шансы на выход в элитный дивизион. Матч с «Гамбургом» покажет готовность команды играть с крепкими соперниками. В последних двух турах «Бохум» переиграл «Вюрцбургер Кикерс» (3:0) и «Гройтер Фюрт» (2:1).
Информация для ставок
- «Бохум» выиграл четыре из пяти последних матчей чемпионата
- «Гамбург» не может выиграть пять матчей подряд
- В 8 последних выездных матчей «Гамбурга» из 10 сыграла ставка «обе забьют»
- Четыре из шести последних матчей команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что команды будут играть очень осторожно, ведь обоим клубам есть что терять. Вероятно, много мячей в этом матче болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.07.