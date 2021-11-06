«Бохум» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 00:57

В 11-м туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» приедет в гости к «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом поединке. На победу «Хоффенхайма» можно поставить по коэффициенту 1.85, а поверить в успех «Бохума» будет стоить 3.8. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.79. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Хоффенхайм» является середняком турнирной таблицы Бундеслиги и занимает девятое место с 14 очками. Команде не хватает стабильности, чтобы подняться выше и претендовать на зону еврокубков. Чтобы улучшить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над ошибками и улучшить защитную линию, ведь команда уже пропустила 15 мячей в первых десяти турах. В последних двух матчах чемпионата Германии «Хоффенхайм» обыграл «Герту» (2:0) и уступил на выезде «Баварии» (0:4).

«Бохум» показывает довольно неплохие результаты, хоть и расположился на 14-м месте с 10 очками. Тем не менее, коллектив борется за баллы в каждом матче. Главная проблема «Бохума» — реализация, ведь клуб забил всего восемь мячей. В предстоящем матче команде не смогут помочь шесть футболистов по причине травм. В прошлой игре «Бохум» проиграл на выезде «Боруссии» М (1:2), а ранее обыграл на своем поле «Айнтрахт» Ф (2:0).

Информация для ставок

«Бохум» выиграл четыре из пяти матчей за последнее время во всех турнирах

«Хоффенхайм» одержал только одну победу в основное время из десяти поединков на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива не отличаются стабильностью. Предполагаем, что матч начнется аккуратно, однако клубы смогут минимум по одному разу огорчить друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составляет 1.6.